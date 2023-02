Rafael López Charques: «Pocos les creen»

Afortunadamente así es, porque cada día los ciudadanos tenemos más claro que el gobierno marioneta ha establecido como su himno aquella canción jocosa de nuestra juventud, denominada “Vamos a contar mentiras”, ya recordarán “por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas”. Lo peor no es su nuevo himno, sino que actúan convencidos de que tenemos tan poco cerebro que se lo aplaudiremos.

El ministerio de la Desigualdad sigue enorgullecido de su aberrante ley, la solución para los problemas de las mujeres, sin importarle las crecientes rebajas de condenas y excarcelaciones. Para agravar más la cuestión es posible que el Estado tenga que indemnizar a los sujetos que han logrado tales beneficios. Y ¿de dónde saldrá el dinero para los pagos? Pues de nuestros bolsillos.

Con referencia al tema, parece ser que el citado ministerio no quiere aumentar las penas a los abusadores y violadores pues según una alta funcionaria del mismo, ello no daría mayor seguridad a las mujeres, sino que se la quitaría. Modestamente opinamos, en la medida que nuestro escaso cerebro nos permite, que si una persona sabe que por cometer cierto delito le pueden hacer veinte años de cárcel, se lo piensa bastante más que si solo le pueden caer diez. Quizás estemos equivocados y a la gente le guste estar a la sombra.

Un ejemplo de que cada vez menos personas creen en “cum fraude” y compañía, nos lo ha dado la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo cuando desveló que, al parecer, los fondos de recuperación se habían invertido en reformas. En concreto afirmó que “lo único que podría decir por ahora es que no sé dónde está el dinero”. Lógicamente desconfía de su destino, máxime teniendo en cuenta que como ella misma ha dicho “rebajar la malversación abre la puerta a la corrupción política”

No nos puede extrañar cuando en este país se dedica el dinero a las cosas más pintorescas, por decirlo de alguna manera. Nos enteramos de que, al parecer, el Ministerio de Cultura y Deportes destinará este año cuatro millones y medio de euros en publicidad institucional del Bono Cultural Joven. ¿No les parece una barbaridad tal como va el país? En nuestra opinión, aunque fuésemos bien, es tirar el dinero, no por el fin, sino por la cantidad desmesurada.

Quieren que creamos en ellos, pero quien va a hacerlo cuando el ex vicepresidente primero morado, dando clases en la universidad, nos advierte de su verdad que es de esperar que si pudiese nos impondría, muy democráticamente no lo duden, “hay una cosa que es ciertamente una ventaja en China y es que no hay elecciones. Entonces, aunque puede haber luchas internas en el Partido Comunista Chino, es un país que puede hacer planificaciones de 30, 40 ó 50 años”

Mientras tanto “cum fraude” jugando al baloncesto con discapacitados. Le sugerimos que en vez de ello ayude a los mineros que están al fondo de una mina, teniendo cuidado de no mancharse para salir bien en la foto, claro está.

Gracias a él, nuestro país ha sufrido una nueva humillación internacional. Va con doce ministros a una reunión a Marruecos y el rey de este país sigue de vacaciones en Gabón. Es decir, hablando claro y perdonando la expresión, ni puto caso. Ya es la tercera vez que nos humilla, cada vez más, pero toca aguantar.

Como somos desconfiados y mal pensados avanzamos la hipótesis de que el monarca alauita, cuando todo el lío de las interferencias telefónicas, se haya enterado de algo muy delicado que atañe a “cum fraude” no como político, sino como persona, y lo tenga cogido por los bemoles.

En estas circunstancias es razonable que cada vez los españoles no creamos en el que por desgracia es nuestro gobierno.