Victor Entrialgo: «Quincalla»

El sanchismo es quincalla, chatarra, baratija, imitación, bisutería legislativa, morralla, fruslería, basura sin posibilidad de reciclar que en el momento que caiga, cabrá toda en un contenedor. No se puede llevar cinco años de chamarilero en el Congreso provocando y vejando a la Nación, o sea, generando deliberadamente violencia, y rasgarse ahora las vestiduras. Es la crónica de un lodazal anunciado, y ya está empezando a salir la basura de las cloacas. Cómo si no, si no habiendo estudiado ni trabajado nunca, pretenden mandar en la Nación unos indigentes intelectuales y morales después de haber falsificado sus tesis, sus cátedras, sus viajes, sus teléfonos y sus maletas llenando el Congreso de chantajistas y España de puticlubs, Andalucía de Eres y comprando ahora el poder a unos chantajistas en Cataluña donde un garbancero de nombre «Aragonés», para pedir toda la recaudación, despues de la extorsión de la amnistía, habla de pronto en español. Pedro Sanchez, transido, fuera de sí y acorralado por un crimen bastante organizado, se refugia ahora en un grupo de chamarileros y es un compendio de cómo traicionar a la patria, qué es lo que sucede cuando se escupe hacia arriba y cómo un narcisista acaba siempre víctima de sí mismo. Y es que no me gusta descalificar a nadie sin que medie provocación y siempre que pueda evitarlo, pero hay ocasiones en las que, en legítima defensa de la Nación, escuchar el veneno de estos palmeros y focas de opinión sincronizada en el Parlamento y los medios, constituye una provocación tan grande e ignominiosa y hay que rodear tanto para describir la conducta ruin y miserable de algunos ministros o ministras, primates o pocosapiens, binarios o terciarios, usurpadores todos del poder popular, que para describir, con claridad y precisión, el comportamiento de algunas monedas falsas de esta quincalla de latón y hojalata alzada en retirada frente a la Nación, no hay otra palabra que la de imbécil.