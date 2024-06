«Suplantación»

Un ancestro común comparten las avispas, ponzoñosas, carroñeras y parasitarias, las hormigas, recolectoras, y las abejas innovadoras y trabajadoras. Es fácil identificar en estas especies, el espectro político de la especie humana. A estas alturas el ciudadano tiene una idea cabal de donde se encuentra cada cual, por mas que a alguno, con vocación de abeja, le falta todavía el talento para ver la conexión, incluso cuando no tiene duda de que ningún culpable es único, sin el amparo de quien corresponde en el panal del Estado.

A la cabeza Sánchez, el inductor del asalto a la colmena para culminar el expolio, desde su esposa, hasta la última mosca verdiazul de Ferraz, el último mono, esbirro de la cadena. Quien a buena señora de su casa se arrima, buen presidente le cobija. En la omertá mafiosa no es difícil identificar a Begoña, la ínclita compañera del sátrapa, que no trabaja en exclusiva, sino como artífice para la captación de recursos públicos ¿para terceros? de los que se beneficia con su marido Sánchez. ¿Cómo no amar a quien roba para tí y prepara tu retiro en el paraíso fiscal de la República Dominicana donde se concentran todos los delincuentes sociatas de la mano del presidente sociata Luis Abinader, que concede a dedo la ciudadanía?.

La doctrina del magistrado Barreiro en el caso Matas, en su paráfrasis mas expresiva, «en este tipo de estructuras jerarquizadas (…) cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario más próximo suele estar a la materialización de la conducta delictiva (…) Se da así, (…), la grave contradicción de que la persona responsable de la acción delictiva [no] es condenada (…) y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor». La diferencia la ha marcado Sánchez, pues ya no es un funcionario quien la ejecuta, sino un beneficiario del poder de quien luego resulta, amnistiándose a sí mismo, exonerado de sus delitos en su condición de presidente. ¿Puede la doctrina penal reconocer quien está a la cabeza del cártel para que pueda ser condenado in vigilando, como empieza a saberse de Puigdemont?. La clave es el silencio cómplice y la voluntad del beneficiario de sacrificarse por su puto amo, como Barrionuevo y Vera con González, Koldo y Ábalos con Zapatero, y Ábalos y Cerdán para Sánchez. Begoña es ahora la catedrática demérita líder de la ponzoña actuante de la cabeza de su partido.

Un rector ambicioso como Andradas, que ha puesto al pie de los caballos a la Complutense, el patológico constructor de la ideología de género en su seno, especialista en algebra woke y corruptiva, y artífice de la destrucción de 9 facultades y 100 departamentos universitarios a costa del prestigio residual de la universidad que dirigía, esbirro que fue, como el actual rector Goyache, del comunista Carrillo, entronizado por sindicatos mafiosos y podemitas, ha hecho su trabajo. ¡Que perplejos quedaron cuando no repitieron mandato!. ¿Para qué sirven las leyes universitarias?. Andradas, el que fuera recompensado por Sánchez como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, creó, y Goyache continuó, una cátedra al amparo de la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés, para Begoña Gómez, una titulada de E.G.B, oportunamente reciclada en TEA-CEGOS, ESIC e IE, como la experta en el mercadeo de prebendas de Sánchez, el autor plagiario de su tesis doctoral, el investido profesor de la Camilo José Cela gracias al inefable muñidor, el profesor Málaga, Sánchez, el autobiógrafo de sí mismo a cuenta de negros, como Irene Lozano y Carlos Ocaña, debidamente recompensados. Sánchez siempre ha sido tocado por la fortuna, por el azar. Lo demás es resistencia. Que bajo cayeron los que presumían de ética. Los títulos se compran y se venden en el mercado, como el que acredita el consumado manejo del inglés H1 de Begoña Gómez en la Universidad de Sterling en Escocia.

Begoña es una gran conversadora, universitaria incumbente a los 16 años, Directora del Centro Comercial del Africa Center y embajadora in pectore de Marruecos con el apoyo de su hembra mas rica, bajo tutela de Mohamed VI, y habla y habla con el presidente de Globalia, con su heredero Javier Hidalgo. La conversación gira y gira, y coinciden en un feliz encuentro, con Víctor Aldama, un brillante intermediario, coleccionista de deportivos. La vida normal de las avispas soñadoras que extirpan la esperanza de las abejas obreras, robando aquí, robando allá el néctar recolectado por súbditos ciudadanos del único monarca. La mafia es así, Víctor Aldama, el amigo de Koldo García, guardaespaldas y chófer de Ábalos y Sánchez, el asistente de la DGT de influencias de Delcy García, entronizado por Santos Cerdán, el íntimo de Puigdemont, el influencer muñidor de los acuerdos de Juntos, ERC y Pedro Sánchez. Sánchez, Koldo, Abalos y Santos Cerdán han viajado por toda España en un Peugeot 407, la banda, Koldo al volante, Sánchez a su lado, detrás Santos Cerdán y Abalos. Muchas horas antes y después de cada mitin. El aizcolari Koldo fue concejal en Huarte y Santos Cerdán en Milagro. Los dos navarros, colegas del maestro de primaria, Ábalos, compartiendo secretos de alcoba, maquinando juntos. Cada cual amarrado a su árbol. Y la extensa trama, con Tea-Cegos de la multinacional francesa Cegos, la organizadora de oposiciones fallidas de la Generalidad en 2023, las oposiciones de Bomberos de Cataluña en 2020, del Metro de Madrid, de RTVE, donde USO ha solicitado una auditoría.

Por doquiera que va Vergogna, como Reina de Africa, abre camino en el cañaveral. ¡Ay Carlos Puebla! “Cogemos la mocha y abrimos la trocha. Y abrimos la trocha del cañaveral. La mocha en la mano, la mano en la mocha. La caña saliendo camino al central”!. Begoña es una emprendedora, no una triste ama de casa de la Moncloa, como quiere regular el PP en su delirio, ama de su amado marido, quien la ama hasta las lágrimas de cocodrilo. Gómez trabajó ya para el Grupo Empresarial Inmark y su participada Task Force, entre 1999 y 2018, para ser luego nombrada directora del IE Africa Center, donde permaneció hasta el año 2022. Begoña, que creó en noviembre de 2023 la empresa Transforma, Transformación Social Competitiva, domiciliada en un «espacio colaborativo», es su única socia y administradora, desde la que negocia la plataforma que crearon Telefónica, Indra y Google para la Cátedra de Transformación Social de la Complutense que le financian Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Todos pagan lo que Begoña controla. Quien regala bien vende, si el que lo recibe lo entiende. La Telefónica, rescatada encubiertamente por el Estado, como Indra, bajo control público, factotum de las elecciones del contubernio de Puebla. Todo planeado desde los centros de poder de las agencias de comercio nacionales.

Begoña Gómez es la misma que intermedia las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa de Barrabés. El deprimido sufridor de Moncloa también tiene su Barrabás. La Moncloa es una pasarela Cibeles, luciendo sus carteras ministeriales, sus agendas 2030, sus leyes de amnistía, su pacto verde con la complicidad del PP, y su mercado de prostitución, con el concurso de ministros, sicarios, amigos, y delincuentes nacionalistas, secretarios de Estado, y malversadores. Y todo a la vez. Con todos hay que hablar, forman parte del cártel, hayan salido de la cárcel o vayan a entrar. Hay que tocar a todo el mundo si se quiere su silencio. En el tránsito, en la DGT de influencias reside el negocio. El sátrapa puede hacer todo lo que no esté declarado ilegal.

La ética se ha sustituido por la estética, la identidad por su clon, la apariencia, lo único que importa, el resto es fango, fango es declarar la verdad. Como Yolanda dixit, la mierda carroñera, la mano hasta en la mierda. Edith, la mujer de Lot, se convirtió en estatua de sal. El ángel le había dicho a Lot, que podía salir de la ciudad, con la condición de no mirar hacia atrás. Su mujer “miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal”. Ahora Begoña Gómez, el selfi de Sánchez, mira de frente a Peinado, peinada.