Sánchez, este delincuente confeso que cambia la ley a voluntad, a medida de sus intereses bastardos, mantiene la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, de 1968, para esconderse de la persecución penal que le viene dando alcance. Como la mafia, el poder sanchista necesita mantener el secreto de las comunicaciones y establecer vínculos de interés, hablando en clave, a través de motes, tan primitivo él. No por mas mundano, el mote representa la profundidad de la corrupción sanchista. Hace falta un enema penal para limpiar las cloacas de este gobierno fallido. En la clínica politica se habla de «motescopia», el proceso de observación de ese universo fraudulento montado a la medida de Sánchez. En un somero repaso podrá conocerse la red que nutre y mantiene una red clientelar de tráfico de infuencias y corrupción en los negocios, allí donde confluyen los pervertidos, los ladrones y los esbirros sin solución de continuidad.

Si la memoria no falla, el Doctor Cum Fraude, vino a intervenir en un tumor maligno de una nación a su juicio, históricamente dividida o a dividir, según se mire. Lo único necesario no era tanto combatir la trama Gurtel como montar sobre ella una narrativa de moralidad pública, y ello, primariamente con el apoyo de su amada Reina de Africa, la contable del negocio marica de su propio padre. Nada mas aterrizar, mostrando su singular carácter, vino a cambiar el colchón del palacete de la Moncloa no siendo que los ácaros corrompieran la otrora denominada Finca del Sol, que fue convenientemente expropiada a la Universidad Complutense. Joaquín Goyache vino a congraciarse con los ocupas monclovitas del espacio público desconociendo que antaño fue de su propiedad institucional, y ello a pesar de su cercanía geopolítica.

La consorte, bien conocida en su pueblo leonés de Valderas, bajo el mote de la «Pelela», dejó a su marido, alias Pinocho, enamorado, acompañándole en cuantos viajes hubo en el simulacro de primarias del partido de socioslistos, por la España vasco-navarra, acompañado por alias «Goblins», el torrentino Ábalos, Cerdán, alias «el Hijo de Brézhnev», natural de la navarra población de Milagro. Viajes compartidos al volante de un 407 propiedad de «Fraudillo» Sánchez, Koldo alias «Chiquitín», «K», o «Gran», un puertas, con estudios de aizkolari, nacido en Barakaldo. No podría gestarse un contubernio mejor si no se contara con el silencio cómplice de alguien tan corrompido como uno espera ser. Deben elegirse con cuidado los guardianes de Auschwitz no siendo que te delaten. Una trama de gestores impúdicos no puede armarse con otros mimbres, porque la mafia se rige por la omertá y los intereses intercambiados que esperan del poder permanecer indemnes y quedar impunes.

La banda del Peugeot como popularmente se terminó conociendo, prepararon las primarias de donde salió elegido como presidente del Partido Sociopata. Así se narra en «Manual de Resistencia»; K durmió entonces cuidando de los avales que encumbraron finalmente al «Pedrólatra». Entonces Montero, alias «Farruquita», no ejercía todavía de cancerbera de las cuentas públicas para administrar el silencio del hermano de Sánchez, el funcionario inexistente de su corte extremeña. Ahora encumbrada a segunda, administra a conveniencia datos fiscales. Como García Ortiz, alias Alvarone, declara, el fiscal general sabe tanto, que podría hacer temblar los cimientos del Estado cuando ya no existen como antaño ministros como Narcís Serra, para ocultar los devaneos» de Juan Carlos I cuando era rey, ni general como Sanz Roldán para que el Estado prevalezca sobre la verdad ocultando ahora la corte sanguinaria de Pedro Sanchez.

Han sido las comisiones denominadas en la jerga, «bocatas de calamares», los «bolígrafos», eufemismos de 5000 euros, y los suculentos menús o catálogos de prostitutas que se elegían en La Chalana entre mariscadas, donde una parte del Klan de los socioslistos de Su Sanchidad hacían los negocios de «la flor roja». Otras maniobras de mayor calado como los negocios de Doña Gánster Begoña Gómez y, muchas otras que aún desconocidas esperan a ser desvelados en los tribunales, están a buen recaudo de las «cafeteras», los teléfonos protegidos, que manejan los dirigentes de la Internacional de los sociolistos.

A este elenco de patriotas, se incorpora a la Monclova, «el Gomina», el comisionista Victor Aldama, asalariado de Hidalgo «Sandokan», Javier, y su estrecho colaborador Ábalos, es el mismo que se jacta de sus paseos por el Palacete de la Monclova y mueve los hilos para que Delcy Rodriguez, «La Dulce Gacela» de Raul Morodo, aterrizara en la zona reservada de Barajas, donde 40 maletas fueron trasladadas, estando presentes su «Jefe», Ábalos y Koldo, el «Grandullón», con algo en su interior de color «amarillo», conociendo con antelación la visita y todos los trapicheos, «el Uno», Pedro Sánchez y el inefable Zapatero pergeñador del expolio venezolano, el protector y beneficiario de Nicolás Maduro, alias Maburro, el Sátrapa de Caracas. Koldo García envía a Concha Andreu, entonces presidenta sociolista de La Rioja, el contacto de un empresario integrante del grupo Los Cuatro Mosqueteros, Ignacio Díaz Tapia. Pasó el tiempo del Chepas, Coletari, Coletarra, Coletas, Garrapatagar, La Rata Chepuda, el vicepandemias de Abalos, alias que instruyen del genio político de Pablo Iglesias. Una extensa trama que extiende aquella del sumario del caso Berni, el mediador era ‘el hijo’, del General de la Guardia Civil, ‘el papá‘, el general Francisco Espinosa. Como se dice, en el sumario «donde hay una flor roja, entramos». La flor roja es la garantía de impunidad que ofrece el PSOE.

El «Psicópata de La Monclova» tiene los apoyos necesarios en todas las instituciones, en las Cortes tiene a la presidente Lady HatBar, «La Señora de los Pinganillos», Armengol; en la Fiscalía a «Alvarone», García Ortiz, en Interior, a «Mariloca», Grande Marlaska, en la Guardia Civil al «Despota» recientemente trasladado a Washington por conocer los movimientos de la UCO, en Transportes al «Antropoide», en Hacienda Marisú «Farruquita», en Justicia a Félix «Apaños» y tantos otros del equipo Monclovita, «la Tucán», Yolanda Díaz. «La Hormiga Atómica», «La Bruja Piruja», «El Cita Previa», «Pocahontas», «Harry Potter», «Pordiosero» como se les denomina en diferentes «reels» y videos en «X», sin olvidar a «Candido Golpe Pumpido», entre otros muchos.

Una España de motes, de tramas, de mafias mediáticas que apoyan a Falconetti, muy preocupado por la aviación, que encuentra sustento informativo en los herederos de «Goebbelondo» –Iñaki Gabilondo–, como el conocido «Gordo de la Secta», –Antonio García Ferreras–, «El Lechero» de La 1, Conchi de la Corporación RTVE, «Bueno», Pepa de Lo Pais, que ha sido la que ha comprado la serie sobre Perro Sánchez «Moncloa, Cuatro Estaciones», una loa al estilo de Telemaduro del sátrapa de Caracas.

Como en los mejores Episodios Nacionales, la historia española se construye destruyendo el futuro, mientras los pícaros reinaban en el imperio, ahora son los farsantes y conspiradores quienes luchan con denuedo por imponer una nueva realidad de una España trufada de corrupción, que ensalza el terror de Hamás, blanquea a los terroristas de EH Bildu, rinde las fronteras al dictador alahuí, alaba a Xi Yinping y compra gas ruso para alimentar la maquinaria rusa de guerra.

La decadencia de una nación, arrastrada por los suelos de la ignominia internacional, el desdoro del Estado, el ultraje continuo a la lengua y la cultura, la burla a la inteligencia de los españoles, el pitorreo a la justicia, la chacota de las ayudas de Europa y todas las inverosímiles añagazas para conquistar el voto de los iletrados, de los ilegales, de los malversadores y secesionistas para continuar en la poltrona de La Monclova. Un país de delincuentes que tiene como principal objetivo instaurar una república bananera donde el imperio de la impunidad permita destruirnos como nación y como españoles, promoviendo como ya hicieron en el pasado una guerra civil. ¡Gloria a Falconetti, Ken, Pedrólatra, Perro Chánchez, Perro Sánchez, el psicópata de La Moncloa, Sanchinflas, y Su Sanchidad!