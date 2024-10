Frikis en la red; sin trapecio

A veces uno se tropieza en la red, entre tanta cursilería almibarada, con un texto que vale la pena enmarcar tras desnudarlo de los postizos que le han ido añadiendo -con la mejor voluntad- los sempiternos manipuladores de la estética ajena. Y es que cuando las cosas están bien, lo mejor es no tocarlas ni añadirle horteradas del tipo: “sé que como no te importa este pensamiento, no lo vas a compartir en tu muro…”; o: “envía este texto a cinco amigos un día de Luna llena, mientras cantas un villancico, y te tocará la Bonoloto, aunque no juegues…”; o cualquier otra sandez de factura cultural de la ESO.

El texto en cuestión del que estoy hablando, una vez desprovisto de su forzada y desafortunada guarnición, dice así:

«Aprendí, que quien no te busca, no te extraña y quien no te extraña, no te quiere. Que la vida decide quien entra en tu vida, pero tú decides quién se queda. Aprendí que la verdad duele una sola vez, pero que la mentira duele siempre. Por eso, valora a quien te valora, y no trates como prioridad a quien te trata como una opción. Recuerda siempre que quien te lastima, te hace fuerte; quien te critica, te da importancia; quien te envidia, te enaltece, y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor, tienen que soportar que te ocurra lo mejor».

El texto reproducido transmite una sabiduría no exenta de belleza poética, y con una pincelada de fino cinismo en su colofón; lo único que lamento es no conocer el nombre de su autor para reseñarlo. Y es que estos garrulos cibernautas de masa encefálica indigente, no solo se adueñan del pensamiento ajeno, sino que, como si no tuviesen bastante con destrozarlo con sus ortopedias literarias de baratillo, eliminan de un plumazo el nombre del autor original, en un acto de latrocinio neuronal, como paso previo antes de desgraciar la estética original del autor, con sus compulsivos añadidos “made in friki”.

Quiero reproducir – ahora el mensaje íntegro, tal como circula por Internet, para que sepamos de qué estamos hablando:

Tienes que leer este mensaje desde el principio para que se cumpla el refrán !!!

¡¡Mira qué bonito!!

Aprendí, que quien no te busca, no te extraña

y quien no te extraña, no te quiere.

Que la vida decide quien entra en tu vida,

pero tú decides quien se queda.

Que la verdad duele una sola vez y la mentira duele siempre.

Por eso, valora a quien te valora

y no trates como prioridad a quien te trata como una opción…

Quien te lastima, te hace FUERTE;

quien te critica, te hace IMPORTANTE;

quien te envidia, te hace VALIOSO;

y a veces es divertido saber que….

aquellos que te desean lo peor…

tienen que soportar que… ¡¡¡

te ocurra lo MEJOR !!!

Debes darlo a los nueve que más quieres, inclúyeme si me quieres…

En nueve minutos recibirás una buena noticia.

No preguntes, solo hazlo…

¡¡¡Te Quieerooo !!!!

Y siempre voy a…

¡Quererte!

¡Molestarte!

¡Ayudarte!

¡Cuidarte!

¡Sonreírte!

¡Escucharte!

¡Aconsejarte!

¡Apoyarte!

Dispara esta flechita a las Diez Personas que no te arrepientes de haber conocido.

Si te devuelven 5 tienes un gran Corazón.

Nota: Como decía antes: ¡De merengazo! ¿Y saben por qué? Pues por E.S.O.