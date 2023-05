El troleo de última generación de Iván Espinosa de los Monteros a Nadia Calviño pone patas arriba el hemiciclo

El momento es para verlo en bucle.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, volvió a darle una lección de órdago a la grande a la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Nadia Calviño tuvo que ver como la mano derecha de Santiago Abascal recurrió a una de las herramientas tecnológicas más en boga como es el Chat GPT para sacudirle hasta en el velo del paladar.

La vicepresidenta primera del Gobierno socialcomunista quiso defender la gestión económica de su gabinete y la respuesta que se llevó de Espinosa de los Monteros fue, sencillamente, maravillosa:

Señora ministra de Economía y Transformación Digital, hoy es el día de Internet, como usted sabe, y me he propuesto hacer una prueba con la inteligencia artificial y le he preguntado al Chat GPT sobre cómo detectar si una ministra manipula las estadísticas.