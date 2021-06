Unidas Podemos aprovecha el hallazgo del cuerpo de Olivia para colocar su discurso antimachista

Toda España está conmocionada con el suceso.

El hallazgo del cuerpo de Olivia, la menor de las dos niñas desaparecidas en Tenerife, ha desatado una ola de apoyo a la madre, Beatriz, así como la exigencia de que el culpable, Tomás Gimeno, pague con sus huesos en la cárcel el daño causado.

Sin embargo, a la elegancia mostrada por la mayoría de los líderes políticos de este país, los de Unidas Podemos se han desmarcado de esa línea.

Desde Pablo Echenique a Irene Montero, pasando por Ione Belarra, la consigna era clara, cargar contra el machismo (¡cómo si en España no hubiera habido madres que hayan matado a sus hijos!).

Así se podía leer lo siguiente en sus perfiles en redes sociales:

No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más duele es una cuestión de Estado. Estamos aquí para lo que sea necesario. No más #ViolenciaVicaria

Obviamente, los tuiteros reaccionaron en contra de unos mensajes que, más que lamentar el suceso en sí, ponían el peso sobre una cuestión ideológica:

Leer algo de Echenique, provoca arcadas. Da igual cuando leas esto. Es verdad, que cuando crees que ya no puede dar más asco, se supera.

No te distraigas m que bastante tienes con el consumo de la tarifa de la luz céntrese en lo que toca no en el sálseo que eso es cosa de la policía ministro que estava muy preocupado por las subida del 44% y aún no ha conseguido resolverlo

— adrian (@adrian88551591) June 10, 2021