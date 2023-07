La surrealista denuncia de Yolanda Díaz contra un incumplimiento laboral provoca que la de Sumar acabe troleada sin piedad

Toma a los españoles por idiotas.

Yolanda Díaz prosigue con sus propuestas de campaña y corrigiendo las pifias que, supuestamente, se habían colado en su programa electoral.

Ahora, a la de Sumar se le ha pasado por la cabeza una idea que considera innegociable, que las empresas abonen todas las horas extras que realizan sus empleados.

Te voy a dar un dato: cada semana hay casi 3 millones de horas extras no pagadas a la gente trabajadora. Con @sumar esto se va a acabar. https://t.co/hh6HBFR9uW — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 9, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar. Y es que a nadie se le escapa que Díaz es, aún, ministra de Trabajo y, por tanto, tiene en sus manos los mecanismos para solventar ese problema:

Ojalá pueda hacerlo usted, doña Yolanda, porque la anterior Ministra de Trabajo no pudo hacerlo. — Chino de China (@unchinodechina) July 9, 2023

Lo dices como si no llevaras más de tres años y medio como ministra de Trabajo y no hubieras podido hacer nada — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 9, 2023

Y que has hecho durante no sé cuántos años para evitarlo? Es que sois la pera! Os tiráis piedras sobre vuestro propio tejado. En fin, suerte que os queda poquitín ya!! — César T. Gil (@cesartgil) July 9, 2023

A ver que yo me entere, tú no eres la encargada de eso estos años de gobierno? — Maytecor (@malaquita65) July 9, 2023

Te voy a dar un dato: las cuidadoras informales trabajamos 4193 millones de horas sin remunerar al año, con un valor económico de entre 23 mil y 50 mil millones de euros. Informe Funcas sobre el valor de los cuidados de personas dependientes. Cuatro años habéis gobernado. — ♀️Ψ Carola López Moya (@mamaresiliente) July 9, 2023

1️⃣Te voy a dar un dato: España es el país de la UE que menos incrementa su PIB en el período 2019-2022. 2️⃣Te voy a dar otro dato: España es el país en el que más cae la renta per cápita entre 2019 y 2022. 3️⃣Un último dato más: España es el segundo país que más incrementó su… pic.twitter.com/oyIfz6wBTD — Emilio MM (@em_martinez7) July 9, 2023

Te voy a dar un dato: eres ministra de trabajo desde 2020. No somos idiotas — On the other side of the Berlin Wall (@03690jul) July 10, 2023

Abril 2023!

Los inspectores de Trabajo han acusado a Yolanda Díaz, de darles de lado ante la falta de una estructura que permita más personal, modernización y, en general, mejores condiciones laborales y es la causa de la mala calidad el trabajo.https://t.co/Oj3iRcCB5C — sagasta sagasta (@cleosagas1) July 9, 2023

Pero chica, que llevas años de Ministra de Trabajo. Y lo dices como si la cosa no fuera contigo. Podrías haberlo solucionado ya. — Ana Pérez Martín (@AnaPerezMartin) July 9, 2023

Ha estado cuatro años al frente de trabajo, y no la ha hecho usted nada mal, pero ¿Por qué esto no se ha solucionado? y ¿Cómo lo piensa solucionar?

Me cae bien, es usted una buena técnica, pero sus propuestas son del mundo de Yupi. — Vicente Serrano Opiniones Políticamente Incorrecta (@Alboroto19671) July 9, 2023