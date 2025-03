Vomitivo ataque machista de Ábalos a la diputada popular Noelia Nuñez... ¡Acaba trasquilado!

Por si no estuviera cubierto de fango hasta el cuello, José Luis Ábalos vuelve a sumarse otra hazaña más dejando al descubierto su poca educación y machismo.

El exministro de Transportes, imputado por el caso Koldo, la tomó contra Noelia Núñez, diputada del PP, a la que ha cuestionado sus méritos profesionales en la red social X, mientras las denuncias sobre su gestión en el ministerio no han parado de crecer en los últimos meses.

Concretamente, el exministro señaló públicamente a la diputada popular: “Con 33 años es concejal, diputada y ha recibido hasta dos nóminas a la vez de dinero público que sumaban 5.520 euros netos al mes. Con 27 años conducía un Audi A3, con 28 tenía un sueldo público de 62.700 euros brutos anuales como concejal y tuvo una nómina de 5.520 euros netos al mes como diputada y concejal, y actualmente es diputada en el Congreso con un sueldo anual de 57.477 euros”.

Se trata de un nuevo episodio machista del socialista que atraviesa su peor momento después de las informaciones que han salido a la luz por el asunto de Jésica y otras chicas y las investigaciones sobre la colocación de varias en empresas públicas en las que cobraban sin ir a trabajar.

Núñez ha sido tajante y ha defendido su carrera profesional: “Mis méritos, José Luis, son: Plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú. Combatir a un PSOE de luces de neón. Y hacer política de derechas, valiente y sin complejos, en un bastión de la izquierda. Disfruta de Twitter. Si acabas en la cárcel no podrás usarlo”.

En una entrevista para ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 24 de marzo de 2025, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular respondía al ataque machista de Ábalos:

«Es curioso que, de todas las personas que han salido a denunciar lo que estaba haciendo Ábalos en el Ministerio de Fomento, me responda a mí. Es curioso que sea una mujer con la que se atreva el ministro. Lo que no contaba es que no me quedara callada, que respondiera y que no me achantara a ese intento de acusarme».