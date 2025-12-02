Ana Vázquez (PP) manda a la lona a Margarita Robles: «La UME llegó antes por 14 jabalíes que por 229 personas muertas»

El zasca se ha tenido que escuchar hasta en Ganímedes.

Pero lo cierto es que los hechos son incontrovertibles.

Y Ana Vázquez cazó la oportunidad al vuelo.

La parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, uno de los azotes más destacados al Gobierno Sánchez, no dejó pasar la ocasión de darle a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de la celeridad que ha habido para mandar a la Unidad Militar de Emergencias, la UME, a Cataluña por mor del brote de peste porcina en una comarca de Barcelona.

La política del PP se mostró muy crítica porque la misma premura que ha habido en esta situación para mandar a los efectivos de la UME para controlar que el contagio quede controlado, no la hubo, por ejemplo, para atender a los valencianos ante la dramática situación por la que estaban pasando con una DANA que arrasaba con todo y que se llevó por delante la vida de 229 personas.

Ha llegado la UME antes a Cataluña por 14 jabalíes muertos que a Valencia por 229 personas muertas. https://t.co/gbAd35Tj6d — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) December 1, 2025

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dos semanas después del 29 de octubre de 2024 detalló en el pleno del Congreso cuál fue el despliegue de efectivos militares en la Comunidad Valenciana desde el pasado martes 29, cuando estalló la DANA.

A pesar de que Robles quiso explicar casi al minuto cada paso desde la mañana en la que las lluvias hicieron estragos en Valencia, su versión de los hechos chocó frontalmente con la de la Generalitat.

Así, según la responsable de Defensa, se tardó cinco horas desde que se movilizó el primer grupo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona de Utiel Requena hasta que se pidió su despliegue en toda la comunidad autónoma.

Sin embargo, fuentes de la Generalitat Valenciana insistieron en que no correspondía al Gobierno autonómico pedir el despliegue de la UME una vez se solicita la primera intervención en Utiel.

Esto se produjo a las 15 horas del martes 29 de octubre de 2024, cuando la consejera de Interior responsable de las emergencias, Salomé Pradas, comunicó oficialmente a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana la necesidad de que se movilice la UME en la zona de Utiel. A esa hora, el río Magro ya se ha desbordado.