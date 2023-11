10 consejos para tus compras del Black Friday en tecnología

El Black Friday se ha convertido en una de las fechas más esperadas para los amantes de la tecnología. Los geeks como yo sabemos que hay ciertos aparatos cuyo momento idóneo de compra es este. Una oportunidad perfecta para adquirir esos productos que he estado ojeando todo el año, pero a los que no puedo acceder por su precio habitual.

Sí, hay ‘tips’ para comprar bien

Ahora que estamos aquí, la pregunta es, ¿cómo me aseguro de hacer las mejores compras? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Aquí te doy 10 consejos esenciales que yo sigo a rajatabla para que mis experiencias de compra sean exitosas y satisfactorias en el famoso Viernes Negro.

Para mí son los 10 mandamientos del consumismo estratégico.

1. Investiga con anticipación

Prepárate antes de que lleguen las ofertas. Investiga los productos que te interesan, compara precios en diferentes tiendas y revisa las opiniones de otros compradores. También existen comparadores de precios que pueden darte encontrarte las mejores rebajas, así como una idea clara de la historia de precios de un producto desde su salida hasta hoy.

Importante también investigar no solo los precios, sino también los servicios que te dará la tienda online. Las reseñas de otros usuarios te dirán si el sitio es serio o no, profesional y su servicio postventa. Quizás no te importe pagar 10 euros de más en una tienda a cambio de tranquilidad garantizada.

2. Establece un presupuesto

Evita compras impulsivas. Decide de antemano cuánto estás dispuesto a gastar y cíñete a ese presupuesto. Diferencia entre lo que necesitas y lo que quieres, y prioriza tus compras.

Esto no significa que tengas que ser cuadriculado. En el mundo de la tecnología pueden existir varios modelos distintos de ordenador, teléfono móvil, aparatos de sonido… Y hay veces que puedes aprovechar el Black Friday al máximo.

Por ejemplo, si tu presupuesto son 1.000 euros para un ordenador de sobremesa que habías visto, y de pronto ves que un modelo superior (con mejor tarjeta gráfica, mejor procesador, más memoria RAM…) ha pegado un bajón más fuerte de lo que esperabas y lo encuentras a 1.050… Amigos, es Black Friday, y es solo una vez al año.

3. Conoce las especificaciones

Entiende lo que compras. En el mundo de la tecnología, las especificaciones son clave. Asegúrate de entender términos como procesador, RAM, almacenamiento, resolución de monitor, hercios, FPS entre otros, para elegir el producto que mejor se ajuste a tus necesidades.

Si te ves realmente torpe, acude a lugares en el que puedas hablar con profesionales que te asesoren en lo que necesites, ya sea en persona, por teléfono o por correo electrónico.

4. Alertas de ofertas y aplicaciones

Usa la tecnología a tu favor. Suscríbete a alertas de tus tiendas favoritas y considera utilizar aplicaciones que te notifiquen cuando los precios bajen.

5. No te dejes llevar por las «Grandes Ofertas»

Sé crítico con los descuentos. A veces, los descuentos son sobre precios inflados. Compara el precio de oferta con los precios habituales para asegurarte de que realmente estás ahorrando.

También acude a lugares con buena reputación y que no tengan fama de realizar políticas de dudosa ética, aunque al final resulten legales. Como decía mi abuela, que en paz descanse: “nadie da duros a 4 pesetas”, es decir, que las buenas ofertas existen, pero cuidado con lo que parezcan gangas o chollos, porque puedes acabar pagando de más.

6. Revisa la Política de Devoluciones

Sé previsor. Las políticas de devolución pueden cambiar durante el Black Friday. Asegúrate de conocer los términos en caso de que necesites devolver o cambiar un producto.

Actualmente algunas tiendas están estableciendo políticas de devolución en las que lo que compres ahora podrás devolverlo hasta mediados de enero. Esto es porque son conscientes de que cada vez más personas compran para navidad y así se garantizan a los clientes.

7. Compra en sitios de confianza

Evita fraudes. Compra en sitios web conocidos y con buena reputación. Revisa la autenticidad del sitio web antes de realizar tu compra.

¿Cómo puedes hacerlo? Una de las claves son las redes sociales. La mayoría de páginas web fraudulentas no tienen RR.SS. o las hacen, publican algo reciente y nada más. Una tienda consolidada o que intente abrirse paso, tendrá redes sociales con un montón de contenido para intentar destacar.

Otra opción es ver esa tienda nombrada en foros o situada en los distintos ‘marketplace’ que hay actualmente en España, como Amazon, MediaMarkt o El Corte Inglés.

8. Considera las marcas menos conocidas

Explora todas las opciones. A menudo, las marcas menos conocidas ofrecen productos de calidad a un precio más accesible. No descartes estas opciones, especialmente si cuentan con buenas reseñas.

Lo mismo sucede con las tiendas online. Muchas veces las más grandes y conocidas se saturan de pedidos, tardan días (o semanas) en responder a mensajes, nunca están las líneas de teléfono disponibles… En cambio, páginas web más pequeñas pueden ser la opción perfecta. Sobre todo, mira las opiniones que hayan dejado clientes que ya compraron allí.

9. No esperes demasiado

Las mejores ofertas se agotan rápido. Si encuentras una gran oferta en algo que realmente necesitas, no esperes demasiado para hacer la compra.

También ten en cuenta que las rebajas importantes son ahora. En la época navideña los descuentos son casi inexistentes, y hasta las rebajas de enero, como mínimo, ya no encontrarás nada interesante.

10. Adelanta las compras navideñas

Piensa a futuro. Es cierto que cada vez hay más gente previsora, pero todavía quedan personas que parece que les gusta ser los rezagados del grupo. No seas de esos que compran online el día 20 de diciembre y el día 23 está subiéndose por las paredes porque no le ha llegado el pedido.

Ya sean compras para Papá Noel (Santa Claus) o para los reyes magos, es mejor que hagas tu compra ahora y, tras llegarte y comprobar que funciona y no presenta desperfectos, lo guardes en un armario o en tu trastero hasta el día señalado.

Conclusión

El Black Friday es una oportunidad excelente para adquirir tecnología a buen precio, pero requiere planificación y prudencia. Siguiendo estos consejos, estarás bien equipado para hacer compras inteligentes y sacar el máximo provecho de las rebajas. ¡Feliz caza de ofertas!