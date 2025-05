Este norteamericano muerto a balazos en una disputa de tráfico, ‘regresa’ del más allá para increpar a su asesino

El asfalto de Arizona ha visto muchas cosas, pero pocas tan insólitas como lo ocurrido recientemente en Glendale.

Un incidente de furia vial terminó con un hombre muerto a tiros, sumando una página más al creciente problema de la violencia en carretera en Estados Unidos.

Lo inesperado llegó después: la víctima, a través de una recreación generada por inteligencia artificial, “volvió” para dirigirse a su propio asesino durante el proceso judicial, marcando un antes y un después tanto en la historia legal como tecnológica del país.

Todo comenzó como una disputa común entre conductores, pero la tensión escaló hasta desembocar en disparos mortales.

No era el primer caso de este tipo en Arizona, un estado donde los episodios de violencia vial han ido en aumento.

Sin embargo, el impacto social de este suceso no radica solo en el crimen, sino en el modo insólito en que la víctima ha seguido formando parte del proceso judicial después de su muerte.

A man named Christopher Pelkey, who was shot and killed in a road rage four years ago, was "brought back…

— memewizd (@memewizd) May 7, 2025