Dinero electrónico vs. métodos de pago tradicionales: Por qué los gamers apuestan por e-money

De acuerdo, todos sabemos lo difícil que es comprar cosas online. Los gamers, sobre todo, no paran de gastar dinero en juegos, skins, DLCs o cualquier novedad que salga. Y esto es lo que ocurre: cada vez más gamers están optando por utilizar soluciones de dinero electrónico y comprar tarjetas Flexepin, en vez de usar las tarjetas de crédito tradicionales o el clásico PayPal. Pero, ¿por qué? Vamos a verlo.

El dinero electrónico es simplemente más sencillo

Flexepin y otras plataformas de dinero electrónico te permiten cargar dinero en una tarjeta, o simplemente usar un cupón para todas tus compras online y volverte loco con él. No tienes que introducir tu información bancaria cada vez que haces una transacción. Basta con comprar la tarjeta o el cupón, echar algo de dinero en tu billetera electrónica, y listo. Es sencillo, rápido, y no pierdes tiempo rellenando formularios cuando solo quieres ponerte a jugar.

Más seguro que las tarjetas de crédito

Está claro que las tarjetas de crédito son poco prácticas. Tienes que lidiar con los números largos, los CVV y los posibles fraudes. Además, dar tu información online implica que alguien podría robarla. En cambio, el dinero electrónico como Flexepin no te pide tus datos personales. Basta con usar una tarjeta prepago y seguir tu camino tan tranquilo. ¿Y si pierdes la tarjeta? No pasa nada: tu cuenta bancaria no corre riesgos.

Transacciones instantáneas, sin esperas

Nadie tiene tiempo para retrasos, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito o PayPal, tus transacciones pueden tardar varios días en realizarse. Eso no es divertido cuando tratas de conseguir el último DLC antes de que acaben las rebajas. Pero ¿y el dinero electrónico como Flexepin? Funciona al instante. Canjea tu código y listo. Ideal.

Menos tarifas, más tiempo de juego

Vamos a hablar de los costos. Cuando usas las tarjetas de crédito –sobre todo para compras internacionales– suele haber tarifas ocultas. PayPal tampoco es gratis, ¿lo sabías? Los servicios de dinero electrónico, en cambio, son mucho más baratos, sobre todo cuando compras en distintas divisas o haces microtransacciones. Flexepin es sencillo y económico. Más dinero para juegos, menos para tarifas.

Privacidad cuando más la necesitas

La privacidad tiene una importancia enorme. Con las tarjetas de crédito o PayPal, tu información personal está vinculada a cada compra, desde tu nombre completo hasta tu dirección. Pero con el dinero electrónico puedes permanecer en el anonimato. Tu código digital funciona sin necesidad de direcciones de correo electrónico, números de teléfono o cualquier otro dato identificativo. Esto hace que sea mucho más fácil evitar el marketing no deseado y proteger tu identidad. Es genial cuando quieres mantener las cosas en secreto, sobre todo en un mundo donde las filtraciones de datos ocurren continuamente.

¿Listo para pasarte al dinero electrónico?

Cuando comparas las plataformas de dinero electrónico como Flexepin con los métodos de pago tradicionales, es fácil ver por qué los gamers están cambiando de hábitos. La conveniencia, seguridad, velocidad, tarifas reducidas y privacidad son aspectos que hacen del dinero electrónico una opción ideal para las transacciones de juegos online.

Si estás listo para pasar de las tarjetas de crédito al dinero electrónico, los mercados digitales como Eneba tienen ofertas no solo de juegos, sino también de soluciones de dinero electrónico. Tanto si estás pensando en comprarte un juego nuevo como si quieres pagar una divisa del juego o una suscripción, el dinero electrónico está haciendo que resulte más fácil, seguro y rápido para los gamers. ¡Olvídate entonces de tu tarjeta de crédito y haz el cambio!