El auge de PDF 2.0: la nueva etapa de los documentos PDF

El consumo constante de contenido en pantallas ha sido posible gracias a diversas herramientas que nos permiten realizar el procesamiento de este contenido para su disfrute. En el caso de los textos, el PDF se ha convertido en el favorito de la mayoría, pues su versatilidad otorga a los usuarios funciones increíbles, como editar PDF online.

Sin embargo, la tecnología evoluciona constantemente, abriendo nuevas etapas para la estructura y disfrute de este tipo de entretenimiento. Hoy hablaremos del PDF 2.0, un paso importante en el desarrollo de este tipo de archivos.

¿Qué es el PDF 2.0?

El PDF 2.0 consiste en una mejora significativa en el desempeño de estos archivos a la hora de ejecutar diversas tareas. Los detalles que lo componen pueden parecer pequeños, pero en sumatoria, terminan teniendo un impacto relevante en la experiencia del usuario, principalmente en los ámbitos más profesionales.

Mejoras en aspectos como los colores a la hora de la impresión, los estilos de la misma y la definición espectral de los colores, son algunos de los puntos donde se pueden notar grandes mejoras y evoluciones.

A pesar de su innovación, este tipo de PDF conserva las características positivas de versiones anteriores, como la capacidad de modificar PDFpdf, creación sencilla de estos archivos, entre otros.

¿Qué es un PDF?

Se trata de uno de los formatos más utilizados alrededor del mundo. Fue creado para permitir la compartición de documentos, junto a su acceso, sin que se vea alterado su contenido.

No obstante, esto no significa que su modificación no sea posible, pues si deseas editar PDF online, o crear PDF online, es posible gracias a diversas herramientas online tales como PDFGuru.com que permiten realizar estas acciones sin mucha complicación.

¿Qué originó el formato PDF?

Ahora que ya conoces que es un PDF, podemos adentrarnos a cómo se originó el desarrollo de tan importante formato. PDF son las siglas de Portable Document Format, lo que traducido al español significa Formato de Documento Portátil. Este formato se desarrolló por la empresa Adobe en la década de los 90 con la intención de presentar documentos de texto e imágenes.

Gracias a que este formato permite crear y compartir documentos de manera independiente a un software, sistema, o hardware, su creación permitió atender la necesidad que tenían los usuarios de compartir documentos entre diversos sistemas informáticos sin la necesidad de que el documento original se vea afectado.

Antes de su creación, la tarea de compartir documentos entre diversos sistemas por lo general ocasionaba una serie de inconvenientes en el formato. Ante esta problemática, la empresa de softwares se enfocó en el desarrollo de un formato universal.

Ventajas de utilizar el formato PDF

El uso de PDF permite contar con diversos beneficios que permiten una experiencia más cómoda y placentera. Estas ventajas son:

Gran compatibilidad: estos archivos pueden ser abiertos y visualizados en el sistema que el usuario prefiera. Esto trabaja independientemente del software o hardware empleado. Gracias a ello, se ha convertido en el formato definitivo para compartir archivos de texto.

Fidelidad al formato: otro de los aspectos cruciales que han convertido a PDF en uno de los formatos de mayor renombre, ya que conserva el formato y diseño del documento original, como la tipografía, las imágenes y la paleta de colores presente. Por lo tanto, el usuario podrá estar tranquilo al hacer PDF, pues al compartirlo, se mantendrá cada detalle.

Contenido protegido: este tipo de archivos cuenta con la posibilidad de pasar por un cifrado que les permita protegerse incluso con contraseñas. Esto garantiza la seguridad de aquellos documentos confidenciales que desean mantenerse en secreto.

Interacción: otra característica interesante del formato PDF, es que sus archivos pueden contar con elementos interactivos. Estos pueden encontrarse en forma de hipervínculos, botones, encuestas, entre otros.

Edición y personalización: los PDF, a pesar de ser muy seguros, cuentan con la característica de poder ser editados sin mucha complejidad. Modificar PDF es una tarea bastante sencilla, y puedes realizarlo por medio de herramientas en línea, o aplicación para móviles y computadoras.

Especiales para documentos por imprimir: si deseas imprimir un archivo de texto, entonces el formato PDF debe ser una de tus principales opciones. Este formato es de fácil impresión, donde la practicidad es uno de sus puntos esenciales.

Firma electrónica: sin lugar a dudas, este es uno de los aspectos que propició el salto de calidad en estos archivos. Y es que la posibilidad de ejecutar una firma digital permitió a los usuarios formalizar documentos de forma electrónica sin la necesidad de firmar elementos físicos.

Desventajas de los PDF:

Problemas en la conversión a otros formatos: si el usuario desea convertir un archivo PDF a otro tipo de formato de texto, puede hacerlo sin problemas. Sin embargo, existe la posibilidad de que el orden y/o funcionalidad de algunos elementos se vea afectado, así como la funcionalidad de algunas fuentes y elementos visuales.

Cierta complejidad a la hora de editar: para algunas personas, la edición de estos archivos puede ser un poco complicada, ya que una de las prioridades de este formato es preservar la originalidad del documento. A pesar de ello, existen herramientas que permiten editar pdf online de forma rápida y eficiente.

Problemas de compatibilidad: existe la probabilidad de que algunos lectores de PDF algo antiguos presenten dificultades a la hora de leer archivos creados para softwares actuales.

¿Cómo puedo abrir archivos PDF?

Leer archivos en formato de documento PDF es muy sencillo. Y es que los archivos en PDF se han convertido en documentos bastante universales, los cuales cuentan con cientos de softwares destinados a su lectura.

Por lo tanto, para leer algún archivo en PDF necesitarás un lector adecuado, el cual podrás descargar desde los portales oficiales de los desarrolladores, o desde la tienda de aplicaciones que corresponda a tu sistema operativo, bien sea PC, IOS, Android, o cualquier otro.

Conclusión

El PDF 2.0 representó una evolución en uno de los formatos de texto más importantes del mundo, permitiendo implementar mejoras en características de impresión, colores, y otros detalles que representan un impacto positivo en la experiencia del usuario.