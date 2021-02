Los esbirros de Cintora montan en cólera contra la Justicia en TVE: cabreados como monas por la absolución de Cifuentes

La sentencia del ‘caso Máster’ ha declarado absuelta a Cristina Cifuentes este 15 de febrero de 2021 por la presunta falsificación del acta que atestiguaba la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos.

Y eso, obviamente, ha puesto de los nervios a la tertulianada progre, da igual de qué programa o cadena, pero siempre resulta entrañable ver patalear a los esbirros de Jesús Cintora en TVE.

Ya saben, abrazan a la Justicia cuando comparten sus causas y resoluciones, y se lamentan y quejan por todo lo alto cuando no sentencian lo que ellos consideran.

El presentador podemita de TVE (Las cosas claras) se volcó con el asunto dando paso uno tras otro a sus tertulianos estrellados de la izquierda mediática bajo el mismo espíritu: cabreados como monas…

El primero fue Javier Aroca, mano izquierda y tertuliano fetiche del presentador, al que se ve venir desde antes de entrar por la puerta del plató que sea:

Después Alicia Gutiérrez, ‘la hiena’, una de las analistas más hooligan del programa, a la que solo se ve en televisión cuando el que presenta es Cintora:

En la sentencia que aún no he podido leer de forma completa, a la profesora se le aplica el atenuante del miedo insuperable. Ella dijo que si no falsificaba esto le iban a cortar el cuello. La pregunta entonces es, ¿a quién es el miedo, a la asesora? Esta sentencia va en la dirección que es que el que está arriba no tiene porqué saber qué es lo que hacen los que están debajo.