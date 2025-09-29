A Jorge Calabrés le basta una sola pregunta sobre Begoña para acabar con un eurodiputado sanchista: “¿Sí o no?”

Colosal.

El subdirector de El Español, Jorge Calabrés, dejó sin argumentos al eurodiputado del PSOE, José Cepeda, en el programa LaSexta Xplica.

En la mesa se abordaba uno de los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El parlamentario pidió que se hablara claro en este asunto, que según él es una operación política. Además, siguiendo el argumentario de Moncloa, cargó contra el juez, contra las acusaciones populares y contra los medios.

Sin embargo, el periodista recogió el guante y, usando los propios argumentos de Cepeda, le pidió que respondiera “claramente” sobre este asunto:

“He oído una argumentación del señor Cepeda, diciendo que hablemos claro, pues vamos a hablar claro. Le voy a hacer dos preguntas: ¿Mandó la asesora de Begoña Gómez un e-mail a una gran empresa hablando sobre dinero para su cátedra, sí o no?”.

La pregunta fulminó por completo al socialista, que fracasó patéticamente en su intento de escapar a la cuestión, dejando un intercambio en el que Calabrés ‘se lo merendó’:

Jorge Calabrés (JC): Te estoy haciendo una pregunta, simplemente si es sí o no. José Cepeda (JCp): Yo sinceramente… JC: Sí o no. JCp: No, no, yo si quieres te hago otras preguntas… JC: El periodista soy yo, es fácil, sí o no. JCp: Me parece muy bien, lo único que te quiero decir…

Para salir del bucle, el subdirector de El Español lanzó otra pregunta para seguir retratando al socialista, al traer a colación su ataque a las acusaciones populares, en el punto de mira del sanchismo:

“Si quieres te hago una segunda, como no vas a contestar a ninguna. Te he hecho una pregunta que es sí o no. ¿Quiénes son las acusaciones populares, contra las que has cargado, en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid?”.

Cepeda, como advirtió Calabrés, echó balones fuera y tiró de relato para intentar escapar del interrogatorio, aunque solo terminó de retratarse: