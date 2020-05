José Antonio Avilés admite sus mentiras en ‘Supervivientes 2020’ pero queda peor de lo que estaba

El 13 de mayo de 2020, José Antonio Avilés admitió todas sus mentiras en una gala especial de ‘Supervivientes 2020’. Bueno, en realidad no todas. El exconcursante, acusado de múltiples (y supuestas) estafas, fue entrevistado por Jorge Javier Vázquez. Avilés confesó, sí, pero sigue sin convencer. ¿Por qué? Porque se notaba mucho que el joven seguía un guión pactado.

Desde antes de entrar en ‘Supervivientes 2020’, José Antonio Avilés ya tenía fama de fantasioso e incluso de trilero. Sus compañeros en ‘Viva la vida’ le miraban con condescendencia mientras decía llevar información que casi nunca era cierta. Pero como él mismo se definió, era el “payaso” del programa. El exagerado, el mono de fiera, el que entretiene y el que deja que se rían de él.

De repente, llega a Honduras y no hay sorpresas: Es un ‘metemierda’, un cotilla, un exagerado que hace las mieles de los espectadores. A ‘Supervivientes’ se va a montar broncas, sino, eres un ‘mueble’ (en este caso, palmera). Pues eso hizo el chiquillo: fomentar el mal rollo, discutir con todo el mundo y mentir, mentir sin parar: que si es periodista y ha estudiado en la universidad de Gales, que si es amigo de no sé quién y no sé cuántos, que si es estilista de famosos. Todo, en paralelo, se ha ido desmintiendo en programas como ‘Sálvame’ y mientras que Avilés sigue en Honduras (sin poder regresar, aún habiendo sido expulsado, por culpa de la pandemia) los que decían ser sus amigos (Ylenia Padilla, Isabel Rábago, Anabel Pantoja…) ya le han condenado públicamente

Como el 13 de mayo de 2020, A3 estrenaba en prime time lo nuevo de ‘Pasapalabra’, Telecinco reaccionó (tarde y a traición) con una gala especial de ‘Supervivientes 2020’ en la que Jorge Javier Vázquez, desde plató entrevistó a Avilés para ponerle entre las cuerdas.

Es cierto que el joven arrancó confesando que sí, que había mentido, que se había “inventado una vida paralela” pero era difícil de creer. No había emoción en sus palabras. Parecía como si, aconsejado por familiares, amigos y abogados, se hubiera aprendido el guión de ‘mejor confesar que pasarse la vida negando’. Pero no cuela.

Avilés tiene, seguramente, un problema de tipo emocional o psicológico. Sólo un experto puede dictaminar eso pero por esta última entrevista, si se analiza como espectador, no ha hecho más que confirmar que Avilés, lo único que quiere es lavarse las mano y salir lo más impune posible. No había ni un ápice de arrepentimiento o de humildad en sus gestos y palabras. Sólo hablaba de él mismo, de ‘su’ verdad, de sus excusas.

Entre otras cosas, Avilés le confesó a Jorge Javier:

He cometido errores, muchos, y asumo los errores que he cometido en mi pasado. Me arrepiento de la mentira, que es el camino fácil y no te lleva a nada

Si tengo que pedir perdón lo pediré y rectificaré, asumiré y reconoceré. Yo creé una vida paralela y no supe parar a tiempo.

Llega un momento que paras y crees que no hay un pasado, que se ha borrado pero siempre sale a relucir. Me avergüenza lo que he tenido que ver.

He engañado a gente en mi pasado y me he engañado, pero no quería hacer daño a nadie, lo hacía porque quería ser feliz, era egoísmo. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Me han pillado con carrito del helado en la oscuridad, y a 8.000 kilómetros de mi casa

He llegado a ‘matar’ 3 veces a mi abuela para no pagar a gente. Debo dinero.