Bertín Osborne, impactado ante Ayuso: intimidades con Pablo Iglesias, ataques a Pedro Sánchez y muchos secretos

Que Isabel Díaz Ayuso es un fenómenos social, le pese a quien le pese, es algo que quedó muy claro el 10 de junio de 2021.

Ese día se estrenó la nueva temporada de ’Mi casa es la tuya’ en Telecinco con la presidenta de la Comunidad de Madrid como protagonista.

Lo primero que llamó la atención es que Ayuso no mostró su casa, quedó con Bertín en el chalet de su buen amigo y asesor Miguel Ángel Rodríguez.

Allí, la política del PP habló de su infancia en el madrileño barrio de Chamberí (donde sigue viviendo aunque haya pasado por otras casas). Según ella, era una niña muy curiosa y con un gran mundo interior. Aseguró que solía preguntarse cosas propias de persona adulta, y que era también una niña muy crítica.

Tanto es así, que escribía misivas en las que mostraba su indignación a medios de comunicación y a políticos. Especialmente reseñable es una que recordó en el formato, cuyo destinatario fue Felipe González, a quien se quejó de que la situación en España esta “fatal”

Lo sorprendente es que, según Ayuso,. El expresidente del Gobierno le respondió aunque ella, ante Bertín, reconoció que:

Siempre suelo contarlo y valoro mucho que me respondiera, aunque nunca he podido agradecérselo en persona

Después de preparar carne a la brasa y una ensalada, Bertín Osborne quiso hablar en ‘Mi casa es la tuya’ con Isabel Díaz Ayuso de política, de una manera más profunda y sobre lo que realmente piensa del resto de los políticos.

El primero en recibir estopa fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez;

No nos entendemos la verdad. Vemos la vida de una manera muy diferente”. He intentado verle durante un año y ha sido imposible. estamos al lado, la Moncloa está a 15 minutos de la Puerta del Sol y nunca me recibió y al final decidió que en vez de ir yo a la Moncloa, venir él a Sol, como todo el mundo se acuerda en aquella visita que parecía la ONU, llena de banderas.

Fue un encuentro cordial pero no sirvió de nada.

No ha habido más que una obsesión constante por parte de Gobierno de arremeter contra la Comunidad de Madrid, contra los intereses

Durante la pandemia nos han tratado como apestados, que si bombas víricas, ‘madrileñofobia’…

Ha sido una relación imposible, ha sido el peor presidente en el peor momento, en el más complicado. No tiene un plan para España. Ni migratoria, ni de política exterior, un plan para el paro juvenil… No saben gobernar, no saben gestionar

Nos hemos acostumbrado a todo, pero que hemos visto volar a Franco en un helicóptero