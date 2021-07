¡Toda la verdad!: Por fin se sabe lo que Mila Ximénez pensaba de Rocío Carrasco tras su docuserie

Tras la muerte de Mila Ximénez ha habido una duda: ¿Qué pensaba ella del caso de Rocío Carrasco puesto que la periodista era muy amiga de Antonio David Flores? Ya lo sabemos.

El miércoles 23 de junio, Mila Ximénez murió tras luchar contra el cáncer de pulmón que padecía. La enfermedad fue diagnosticada a la colaboradora de ‘Sálvame’ en junio del año 2020.

Al tanatorio de la M30 de Madrid acudieron familiares y amigos de la periodista así como la mayor parte del equipo de ‘Sálvame’: Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Paz Padilla, Belén Rodríguez o los directores David Valldeperas y Raúl Prieto, entre otros.

A última hora de la tarde apareció Antonio David Flores, excolaborador de ‘Sálvame’ que fue despedido tras la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental en la que su exmujer, Rocío Carrasco, le acusa de maltratador.

El ex guardia civil hizo un numerito único. Le aplaudieron y él, llorando, dijo que era muy amigo de Mila (desde que coincidieron en ‘GH VIP 7’) y que le había apoyado hasta el final. Otra mentira más de este señor.

El 7 de julio de 2021, aprovechando el estreno de Carrasco en ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez aprovechó para decirle a su nueva compañera lo que opinaba realmente Mila Ximénez de su caso y de Antonio David Flores.

Tengo las palabras textuales de Mila grabadas. Después de lo que se armó con la visita de Antonio David al tanatorio y tal hay mucha gente que piensa que Mila apoyaba a Antonio David. Yo o tengo esa información, las palabras de Mila fueron muy muy contundentes. Yo no quería hacer esto justo después de la partida de Mila pero tampoco podemos estarnos callados.

Mila estaba convocada para acudir al primer programa de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El lunes, Alberto (el director dle programa) habló con ella y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada.

Lo que me dijo a mi fue: ‘Es que, con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador’