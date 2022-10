Jorge Javier, implacable contra Tamara Falcó: «¡Propagas odio! ¡Fraude! ¡Basta ya!»

Jorge Javier Vázquez es un ‘dictador’ pero no le falta razón al luchar contra el discurso de odio de personas como Tamara Falcó.

Tamara Falcó es el personaje de moda gracias a su polémica separación del que fue su prometido, Íñigo Onieva. Esta es una noticia que ha salido hasta en los telediarios como si fuese un asunto de estado (poco nos pasa como país).

Falcó, muy lista ella, dio sus primeras declaraciones tras la ruptura a ‘Sálvame’, en una conversación con Jorge Javier Vázquez que fue histórica, sobre todo después de que el presentador catalán, el día anterior, hubiese dicho que la marquesa de Griiñón era un “personaje nocivo” para la sociedad por ser católica.

Pero la mayor polémica llegó tras la intervención de la hija de Isabel Preysler en un congreso sobre «la familia tradicional», celebrado este fin de semana en México.

Tamara, en México, dijo cosas tales como:

Y como una cosa es la opinión, la creencia o la ideología y otra es el odio, Jorge Javier Vázquez, el lunes 3 de octubre de 2022, volvió despacharse a gusto contra la hija de Isabel Preysler.

Que sí, que Jorge Javier siempre e impone sus ideas, que no es ejemplo de moralidad alguna, que ha vejado y humillado a decenas de mujeres en directo pero eso no quita que, en esta ocasión, tenga razón al condenar la homofobia (que nada tiene que ver con la ideología política).

«Me gustaría hablar de este tema y, además, de una manera muy seria, porque creo que este tipo de discursos de Tamara, la aleja de muchísima población, entre la que me encuentro, que en algún momento le ha podido reír las gracias».

Es un daño tremendo el que causa con esas palabras desde esa posición absolutamente privilegiada en la que ha vivido desde que nació.

No tiene ni idea de lo que sucede en la sociedad con diversos temas y me parece intolerable el discurso de Tamara. Me parece totalmente hipócrita que nos quiera vender esa imagen de cristiana católica comprometida, cuando su mundo desde fuera poco tiene que ver, porque es frívolo, pegado a las marcas y al lujo, lo que no casa con lo que dice la religión.

Lo que ha hecho Tamara Falcó es un claro discurso de odio, no es un discurso de amor y hay que denunciarlos, rechazarlos de pleno, porque primero son los discursos y luego vienen las hostias en la calle.

Efectivamente, el mundo está convirtiéndose en un lugar peor por gente como tú. Porque hay gente que piensa como tú, que demoniza una sexualidad que es la que tienes tú, la heterosexual. Afortunadamente, la gente vive, por lo general, su sexualidad, de una manera libre.

He sufrido muchísimo por ser gay, he vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad, porque había gente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad.

Ahora tenemos que luchar por que la gente sea libre, por que se pueda manifestar como quiera y por que pueda divertirse donde quiera. Pero mientras que haya gente como tú, que demoniza la libertad de elección, efectivamente, el mundo va a ser un lugar peor.

Lo que te pido, Tamara, es que recapacites y dejes de hacer el daño como lo estás haciendo, porque con tus palabras atacas a la dignidad de muchísimas personas y no podemos permitir que discursos como los tuyos tengan cabida en la televisión».