Guerra abierta: Tamara Falcó llama a ‘Sálvame’ y todo apunta a que la van a echar de ‘El Hormiguero’

Momento brutal que puede tener consecuencias importantes.

Tras romper con su prometido, Íñigo Onieva, después de que ‘Sálvame’ emitiese un vídeo de él besando a otra chica, Tamara Falcó llamó por sorpresa al programa de Telecinco para darles las gracias. Apunte, la marquesa de Griñón trabaja para la competencia en ‘El Hormiguero’ (A3).

Después de que Jorge Javier la pusiese a parir el adía anterior, el presentador de ‘Sálvame’ se bajó los pantalones ante Tamara Falcó.

El presentador llamó a la representante de Tamara, Susana Uribarri y le pidió en directo que le pasase con la hija de Isabel Preysler y esta accedió.

Vázquez quiso reírse de Falcó pero esta, a cambio, le regaló un momento televisivo único al confesarle que:

Soy muy creyente y creo que todo pasa por algo. He estado rezando muchísimo y quiero pediros perdón, porque durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque, si no, no me habría enterado nunca.

Ante la opinión de Vázquez sobre el hecho de que Onieva estuviera enamorado de ella a pesar de todo, la celebrity apuntó que:

Yo entiendo el amor de una forma un poco distinta. Yo quiero alguien que tenga los mismos valores que yo y me trate con respeto. Yo puse todo eso, creo que la confianza es base en una pareja. Y yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante. No me arrepiento, haría todo exactamente igual.

Si yo hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado a este punto. Pero al final estoy contenta, confío en dios y esto solo puede ir para bien

Ha sido todo muy reciente, estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si esto hubiera salido estando casada o con familia, habría sido terrible.

El Íñigo con el que me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo

Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema, pero con unos límites. Yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza así

Yo estaba enamorada.

Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero eso unido a la mentira, eso ya era…