Un micro abierto en ‘Sálvame’ destapa lo que pasó entre Jorge Pérez y Alba Carrillo: «¡Que se la ha tirado!”

Nuevo culebrón en Telecinco que resulta muy sospechoso

Las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez de lo más cómplices e intercambiando besos en la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan, Unicorn, se convirtieron en el tema más comentado del fin de semana del 26 y 27 de noviembre de 2022. Tanto el colaborador como la ex de Feliciano López dieron la cara públicamente y hablaron sobre su presunto ‘affaire’ en el programa d Telecinco ‘Fiesta’, admitiendo que fue un gran error pero asegurando que en ningún momento hubo más que lo que se ve en los vídeos emitidos por el programa.

Es más, el ex guardia civil – que dice estar felizmente casado con Alicia Peña y padre de cuatro hijos, el menor de los cuales tiene 4 meses – sostuvo que no hubo ningún beso aunque pueda parecerlo por la posición de la cámara, aunque reconoció que se extralimitó en su confianza con Alba y le faltó el respeto gravemente a su mujer.

Él lloraba mientras decía que en realidad no había pasado más que un beso. Ella aseguraba lo mismo pero quedaba, para muchos, como una ‘buscona’ que quería robarle el marido a otra.

Alba, al final se hartó y el 1 de diciembre de 2022 en ‘Ya es mediodía’ y explicó que lo que pasó entre Jorge y ella viene “de mucho tiempo atrás”, entre ellos pasaba algo “que no se había consumado”.

Alba Carrillo cree que Jorge Pérez y su mujer quieren culparla de lo que pasó. Además, acusó a su compañero de romper el pacto de silencio que habían hecho junto a Marta López, por eso, decidió contar la verdad en ‘Ya es mediodía’:

Alba Carrillo dijo que salió de la discoteca porque Marta López intervino. Y es que la colaboradora “en un momento de amistad” le aconsejó marcharse:

Me sacó de ahí porque se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos, también por mi imagen.

Sin embargo, Alba llamó a Jorge desde el taxi, le dijo que se iba a casa de Marta y él se dirigió hasta allí también:

No me dijo a qué venía, no me quedó claro a qué, pero hombre, vamos a ver, después de esas imágenes…