Ana Rosa Quintana, cabreada como nunca con su equipo por el escándalo de Alba Carrillo y Jorge Pérez

Las fiestas de famosos las carga el diablo.

Las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez de lo más cómplices e intercambiando besos en la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan, Unicorn, se convirtieron en el tema más comentado del fin de semana del 26 y 27 de noviembre de 2022. Tanto el colaborador como la ex de Feliciano López dieron la cara públicamente y hablaron sobre su presunto ‘affaire’ en el programa de Telecinco ‘Fiesta’, admitiendo que fue un gran error pero asegurando que en ningún momento hubo más que lo que se ve en los vídeos emitidos por el programa.

Es más, el ex guardia civil – que dice estar felizmente casado con Alicia Peña y padre de cuatro hijos, el menor de los cuales tiene 4 meses – sostuvo que no hubo ningún beso aunque pueda parecerlo por la posición de la cámara, aunque reconoció que se extralimitó en su confianza con Alba y le faltó el respeto gravemente a su mujer.

Destrozado, Jorge confesó ante los micrófonos de Europa Press que Alicia está molesta y dolida por lo sucedido, y su actitud en la fiesta de empresa había provocado una herida en su matrimonio que primero tiene que sanar y posteriormente que cicatrizar. Sin embargo, dejó claro que va a hacer lo que haga falta para conseguir el perdón de su mujer, de quien está enamoradísimo.

Pero hay mucho que analizar en este tema- Hace gracia que la posición general de los compañeros y de los usuarios de las redes sociales es la de hacer de él una víctima y de Alba una ‘robamaridos’. Él está casado, ella es soltera. Los dos son adultos. No hay más discusión.

Por otro lado, aparte de que él marrón lo tiene él, llama la atención que esas imágenes se grabado y se han filtrado dentro de la empresa en la que trabajan los dos protagonistas.

Por ello, el 28 de noviembre de 2022 se debatió sobre el asunto en ‘El programa de Ana Rosa’.

Joaquín Prat no dudó en mostrar su opinión y reaccionaba al video:

El presentador del programa comentó así las imágenes de la ex de Feliciano López junto con Jorge Pérez.

Ana Rosa, optó por ironizar y reírse:

La periodista no dudó en dar su opinión y abroncó a sus empleados:

Hay que decir que esto es una cosa de compañeros, de amigos y no se debe grabar para que todo el mundo esté a gusto. Es un ambiente familiar y se hacen cosas que no se piensan.

Como presidenta de esta compañía no me gusta que se grabe en una fiesta privada. Los que lo han hecho, que no lo vuelvan a hacer. No voy a preguntar, pero que no lo vuelvan a hacer más. Si no, en la próxima fiesta, que la gente deje los móviles fuera.