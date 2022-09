Jorge Javier Vázquez estalla en ‘Sálvame’ y acusa a Telecinco de permitir que Alba Carrillo le ataque

Así es, el presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, ha explotado en pleno programa de ‘Sálvame’, tras volver de unas vacaciones.

Fue el pasado jueves 22 de septiembre de 2022 cuando el presentador publicó en sus redes sociales que había ganado el juicio por la demanda interpuesta por Lucía Pariente, por todo lo sucedido el pasado mes de diciembre en la final de ‘Secret Story’. A pesar de ello, Jorge Javier no se ha quedado a gusto, parece ser que está bastante harto tanto de Lucía Pariente como de su hija, Alba Carrillo, motivo por el cual estalló en pleno plató de ‘Sálvame’.

Jorge Javier, en su cuenta de Twitter, comentó lo siguiente: «Un recuerdo emocionado para Lucia Pariente que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido».

A esto le respondió Lucía Pariente: «Tiene gracia, los dos no hemos podido ganar! Publica la sentencia entera! Espero que escribas mejor que leer, lo digo por tu nuevo libro, es imposible que te quisiera empapelar, porque era laboral, a quien indemnizan es a mi, lee bien».

A pesar de esta disputa por las redes, Jorge Javier volvió a sacar el tema en el plató, y pidió a la modelo Alba Carrillo que dejara de hablar de él. A continuación se dirigió a Alberto Díaz, director de ‘Sálvame’:

A continuación, volvió a cargar contra la modelo:

El presentador hizo hincapié en la demanda, desvelando cómo se sintió durante la final del reality que desencadenó su conflicto judicial.

«Cómo es la cosa, que la madre me denuncia por acoso, que estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, claro. Lucía Pariente, has perdido. Me has acusado de acoso, que es una cosa muy seria».

«El día en el que abandonaste aquel plató me llamaste de ‘hijo de puta’ para arriba. Te tuvieron que echar por cómo te pusiste de energúmena. Y yo aguantando y aguantando. Tu madre ha perdido, no la acosé. Ella me insultó hasta términos insospechados y hasta temí por mi integridad, no te digo más».

