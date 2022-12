¡Bombazo! Alba Carrillo y Jorge Pérez acabaron su famosa noche loca en la casa de Marta López... ¡y Alicia Peña lo sabía!

La historia no quedó en un simple beso sin más.

El 6 de noviembre de 2022, Miguel Frigenti, periodista y colaborador de numerosos realities, desveló en ‘Sálvame’ que el roneo que tuvieron la modelo y su compañero en la cena de empresa, no se quedó en un simple beso, si no que al parecer, siguieron con la fiesta en casa de Marta López. Algo que no agradó en absoluto a Ana Rosa Quintana: ¡Que no lo vuelvan a hacer!».

¿Una noche loca?

Según comentó, Jorge abandonó la fiesta en torno a las 00.30 y las 3 de la madrugada, y no fue hasta las 5 cuando llegó a su casa, algo que extraña al periodista, ya que el trayecto entre ambos lugares no supera los 20 minutos, no lo dudó dos veces y respondió tajantemente:

«El calentón se tenía que apagar y se apagó, apagaron el fuego en la casa de Marta».

Es todo un bombazo, el periodista supone que tanto Alba Carrillo como Jorge Pérez, y, Marta López, la cómplice necesaria, se pusieron de acuerdo para contar lo necesario sobre su affaire público. Sin embargo, hay algo que cojea en sus versiones, y es que no están contando toda la verdad. Así lo confirmó la propia Alba Carrillo, quién dejó claro que no tiene problema en contar lo que sucedió, pero se mantiene callada para no hacer daño.

Esto no es todo, el periodista y colaborador, Iván García, fue un paso más allá y confirmó en ‘Ya es mediodía’ que hubo tensión sexual entre ambos, y que Jorge decidió ir a buscar a su compañera a la casa de Marta López. Concluyó así:

«Habla con ella, sabe que está ahí y va a buscarla. Y hay testigos que les vieron muy juntos a las 3 de la mañana en la calle donde vive Marta, y poco después subió a la casa».

Una información que Isabel Rábago ha confirmado, añadiendo un sorprendente detalle a su encuentro posterior a la fiesta en el domicilio de la exgran hermana. ¡Y es que Alicia Peña ya sabía el domingo que su marido había ido a ese lugar a ver a Alba!:

«Jorge le contó a su mujer lo que había pasado en la fiesta y que se encontró con la modelo en casa de Marta, que es diferente a la versión que se ha escuchado estos días. Él le contó realmente lo que pasó, la conversación fue clara, y a ver cómo se cuenta eso ahora».

Según Iván, íntimo amigo de Alba, Alicia no sabría la realidad de lo que sucedió en la ‘noche de autos’ porque Jorge le habría dicho a su mujer dónde estuvo, pero no lo que habría ocurrido después con la modelo. Y es que como sostiene, hay vídeos mucho más explícitos de la fiesta que no se han emitido por no hacer más daño a la pareja.

Un matrimonio que, como ha apuntado Rábago, no solo va a seguir junto, sino que han tomado una decisión que podría pasar, como ha aventurado Miguel A. Nicolás, por dejar la televisión y salir de este mundo.

¿Qué pasó realmente entre Jorge y Alba en la casa de Marta? ¿Apagaron realmente su fuego? ¿Y Alicia Peña ha sido consciente del desliz de su marido desde el primer momento? ¿Por qué entonces el colaborador negó incluso que se hubiese besado con su compañera? ¿Hablará finalmente alguno de los protagonistas para contar la verdad de su affaire?