De “machirulo” a “prepotente”: Ana Rosa Quintana hunde a Piqué sin despeinarse

La guerra entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar pero está claro que, hoy por hoy, el futbolista se está llevando las de perder.

La colaboración entre la artista colombiana y el productor y DJ argentino Bizarrap ha reventado todas las expectativas.

Muchos pensaban que sí, que Shakira iba a mandar alguna indirecta a Gerard Piqué. Error. Fue sido un ataque en toda regla, sin segundas lecturas.

La cantante se despachó a gusto contra su ex y la nueva pareja de este, Clara Chía, con claras evidencias y a taques a ambos.

A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique