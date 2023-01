Kiko Hernández, con un pie fuera de ‘Sálvame’ tras acusar a sus jefes de ser unos manipuladores

El cazador ha sido cazado. Kiko Hernández ha recibido de su propia medicina y se ha revelado en ‘Sálvame’.

La trama principal de las últimas semanas en ‘Sálvame’ es la de Gustavo, chófer de María Teresa Campos. Kiko Hernández destapó hace una semana, que el hombre de confianza de la veterana presentadora había grabado muchas conversaciones privadas de la familia.

Luego se supo que existía un grupo de WhatsApp entre Belén Rodríguez, el chófer de María Teresa Campos, Kiko Hernández y dos amigos más donde se reían abiertamente de Carmen Borrego.

Hernández entregó al programa varios pantallazos de chat para defender la traición de Gustavo pero el programa acusó al colaborador de manipulador.

Sucedió el 25 de enero de 2023 cuando la redactora de ‘Sálvame’ Mayte Ametlla mostró al público el contenido aportado por Kiko pero lo puso en duda:

El chat lo has pasado tú, pero…¿lo has pasado entero o has vetado algunas cosas porque no te interesaba que viéramos que eras tú el que había enviado las conversaciones? Todo el equipo está casi convencido de que ese chat lo has pasado manipulado, ¡y con intención!

Kiko Hernández estalló y le gritó a la redactora:

¡Juégate el sueldo! Ahora no te pones así de chula, juégate el sueldo que enseño aquí todo el chat y lo pierdes.

Mayte Ametlla, muy tranquila, le contestó:

Yo no estoy hablando aquí de forma individual, sino que lo hago en nombre del equipo. Yo lo que te digo es que los pantallazos que has mandado saltan en el tiempo. Mi opinión personal, después de lo que he visto, analizado y leído, y por solidarizarme con el equipo de Sálvame, considero que Kiko ha manipulado la información.

Kiko Hernández volvió a estallar:

Lo siento mucho, equipo de Sálvame, pero estáis mintiendo.

Mayte mantenía su postura:

Mandas un mensaje que acaba con una fotografía y el siguiente no sigue por ahí, sigue por otro lado. ¡Lo has manipulado, por favor! Yo no me invento las cosas. Te digo una cosa, llevo toda la mañana intentando hacer encaje de bolillos, intentando entender cuál era el hilo argumental del chat porque nada encaja. En Sálvame no mentimos.

Lo de que en ‘Sálvame’ no mientes se lo podía haber ahorrado pero bueno, al final, ambas partes han caído y la trampa de las mentiras y la manipulación.

La cosa con quedó ahí y la redactora continúo poniendo en duda a Kiko Hernández:

Yo sacaría dos conclusiones. Por un lado, o lo has capado por interés, porque no querías que viéramos lo que realmente tú traficabas en ese chat y querías que no se entendiera absolutamente nada, o tú pretendías que no se entendiera nada porque todos los miembros de ese chat estáis compinchados y no tenéis ningún tipo de coherencia

Kiko Hernández mostró en directo el chat pero lo pasó muy rápido, por lo que continuaron las dudas.

El colaborador, con miedo, al final cedió y dijo: