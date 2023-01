‘Sálvame’: Terelu Campos crea un cisma en directo por lo que ha dicho de Kiko Hernández

Terelu Campos está entre la espada y la pared y ha decidido descargar contra Kiko Hernández. Y todo por defender a Gustavo, el chófer de su madre. ¿Quién miente en esta historia?

Pongámonos en antecedentes. El miércoles 11 de enero de 2022, la revista Lecturas publicó una portada dedicada a María Teresa Campos y su delicado estado de salud. Era voz populi que la veterana presentadora había estado ingresada en el hospital tras sufrir, el Nochevieja una caída en su casa.

Pero en la exclusiva, Lecturas daba información del estado de salud de María Teresa que sólo sabían los más allegados a la periodista: sus hijas, nietos y amigos íntimos. Es decir, hay un topo en la familia Campos.

Primero se sospechó de Carmen Borrego, quien siempre ha hablado de más sobre sus intimidades, pero ella lo negó.

Pero la ‘bomba’ llegó el 12 de enero de 2023 cuando Kiko Hernández aseguró que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos a la que esta trata como a un hijo, habría grabado miles de horas de conversaciones privadas de todo el clan Campos.

Pero nadie ha creído a Kiko Hernández, ni sus propios amigos –Kiko Matamoros o Belén Esteban- ni, por supuesto, la mismísima Terelu Campos, quien exigió, en directo, que le mostrasen las pruebas de la traición de Gustavo a su familia.

Kiko Hernández se marcó entonces un ‘polideluxe’ contando su versión y la máquina de la verdad le dio la razón en todo: Gustavo era un topo, su novia había grabado conversaciones privadas de las Campos, el chófer le había dicho al colaborador que había estado años sin cobrar y que le había prestado dinero a María Teresa Campos.

El 23 de enero de 2022, Terelu Campos contestó a Kiko Hernández y dio la impresión de no creerse sus propios argumentos. ¿Por qué? Porque pareciera que quiere justificar a Gustavo sólo para no destapar una verdad que le haría daño a su madre.

La presentadora, muy decepcionada y enfadada, dijo:

¿Que Gustavo le hizo un préstamo de 20.000 euros a mi madre? Haría la croqueta, que es lo que más me apetece, pero me duele la espalda. ¿Que a Gustavo se le ha estado sin pagar durante un año? Mira, no, entre otras cosas porque la he pagado yo, y no solo la de Gustavo.

Porque es mi madre, y si mi madre necesita algo para eso también estoy yo. Yo he tenido una vida de puta madre, gracias a esa mujer, que es mi madre. La he tenido yo, y mi hermana, y sus nietos, su familia. Gracias al esfuerzo y al trabajo de esa mujer, que es mi madre. Por lo tanto, si mi madre ha tenido un momento complicado en la vida, para eso estábamos quienes teníamos que estar, en la medida en que cada uno ha podido, incluido Gustavo. Pero él no ha estado un año sin cobrar una nómina. Si eso lo dice Gustavo y el polígrafo lo corrobora, es una mentira. Y es más grave que lo diga Gustavo a que lo diga Kiko.

Yo me veo obligada a dar detalles de mi vida íntima y económica, y no tengo por qué. No va en el sueldo ni en nada. Ni en el mío ni en el de nadie, pero no voy a dejar que quede ahí una mentira como la copa de un pino.

Cuando se me hable con respeto, a lo mejor contesto. Solo a lo mejor. La diferencia es que yo le hablo con respeto a todo el mundo, y mucho más a un compañero. No tengo nada más que decir frente a su respuesta tan educada.

Me parece muy triste, me produce tristeza. Si yo hubiera sabido todo eso en su momento… A mí, Kiko solo me dijo que había grabaciones, pero no me dijo que se cachondeaban de nuestra familia o el tipo de cosas que decían. No es lo mismo que haya 1000 horas de grabaciones a tres, pero me sigue doliendo mucho porque no me parece bien, es algo que yo no haría nunca