Esther Cañadas revela todos sus secretos en El Hormiguero, hasta el de su extraña enfermedad

El plató de El Hormiguero se convirtió en escenario de uno de los regresos más esperados del año en la televisión nacional.

Esther Cañadas, supermodelo y actriz que dejó huella en los años 90, ha vuelto a la esfera mediática tras su impresionante participación en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid.

La velada estuvo colmada de confidencias inesperadas, trucos de pasarela y un reencuentro sorprendente con Pablo Alborán, quien se unió al programa para anunciar su próximo concierto y compartir la complicidad que lo une a la modelo: “Nos conocemos más de lo que creemos”, insinuó el cantante, mientras Cañadas le respondía con una sonrisa: “Lo vamos a dejar ahí”.

La charla con Pablo Motos trascendió lo que sería una simple entrevista.

La modelo hizo un repaso por los momentos más exigentes de su carrera, como esos días en los que puede pasar hasta diez horas sobre tacones y recorrer un kilómetro de pasarela. Sin duda, esta experiencia ha llevado a Madrid a convertirse en un referente mundial de la moda después de cuatro décadas.

El secreto detrás del desfile: trucos y retos

La colección primavera-verano 2026 de Carolina Herrera ha pasado a la historia por varias razones: no solo por el desfile celebrado en la Plaza Mayor, sino también porque la pasarela alcanzó el kilómetro de longitud, un verdadero desafío físico para cualquier modelo. Cañadas compartió entre risas que “se pueden tener agujetas por culpa de los tacones” y reveló uno de sus trucos para sobrevivir a esas largas jornadas: no apoyar completamente el tacón en cada paso, aunque advierte que no es recomendable para quienes están empezando. Además, el adoquinado del lugar fue otra prueba que logró superar con paciencia y práctica.

Entre las curiosidades del evento, la modelo destacó cómo los diseñadores suelen incluir guiños locales en sus creaciones: desde referencias a la famosa chocolatería San Ginés hasta detalles inspirados en el vibrante colorido de Madrid y su música. La noche fue un verdadero homenaje a la capital y al talento español, con más de 800 invitados y una transmisión en directo que recorrió el mundo entero.

Vida personal: resiliencia, maternidad y superación

Más allá del mundo de las pasarelas, la existencia de Esther Cañadas está marcada por su capacidad para superar adversidades. La modelo, madre soltera de una niña, ha enfrentado momentos difíciles, incluyendo una enfermedad autoinmune que le obligó a alejarse del mundo de la moda durante casi dos décadas. “Me explotaban todos los vasos capilares del cuerpo”, relató durante el programa. Esta experiencia transformó su vida y le brindó una nueva perspectiva sobre el mundo.

Cañadas también abordó sus dos divorcios y cómo ser madre le ha otorgado una visión renovada. Su rutina diaria incluye meditación e hipnosis guiada por un coach, actividades que le ayudan a conectar con su interior y mantener la calma ante los desafíos cotidianos. “Te sientes como si estuvieras en otra dimensión que rara vez visitamos; luego regresas sintiéndote súper relajada”, explicaba sobre este proceso.

Curiosidades de una vida digna de película

La noche estuvo llena de anécdotas sorprendentes: