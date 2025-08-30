Un okupa marroquí buscado internacionalmente ataca con gas pimienta a una reportera de TV

Los okupas hablan con la reportera del matinal tras rociarle con gas pimienta.

Un facineroso más.

De esos que abraqan los progres y con los que suelen ser tan comprensivos los tertulianos de televisión.

hastq eu pasa lo que pasa y el facineroso muestra su cara, en vivo y en directo.

La tensión se apoderó de la localidad de Ocaña (Toledo) durante la emisión en directo de En boca de todos, cuando una reportera fue agredida con gas pimienta por la pareja marroquí de una okupa.

El incidente, presenciado por los vecinos y seguido por miles de espectadores, terminó con la detención del agresor por parte de la Guardia Civil, en una intervención que dejó al descubierto la compleja situación que se vive en el inmueble y el perfil del atacante, buscado en varios países por delitos graves.

Este suceso revela las ramificaciones legales, sociales y personales que pueden tener casos aparentemente domésticos pero marcados por perfiles criminales internacionales.

La tensión persiste mientras Pilar espera recuperar su vivienda y otros residentes reclaman mayor protección frente a episodios similares.

Las cámaras captaron mucho más que un altercado: reflejaron el rostro humano detrás del drama diario que sufren víctimas silenciosas.

Un drama social convertido en suceso

La historia comenzó en 2023, cuando Pilar, una mujer de 56 años, decidió alquilar su vivienda a una barrendera en situación de exclusión social. Lo que pretendía ser un gesto solidario se tornó pronto en pesadilla: apenas tres meses después, la inquilina dejó de pagar el alquiler. La deuda supera los 10.000 euros, a los que se suman otros 2.000 por suministros impagados. Además, los servicios sociales intervinieron y retiraron a la okupa la custodia de su quinto hijo debido a las condiciones en las que vivía.

El ambiente se ha vuelto irrespirable para Pilar y el resto de vecinos. Las amenazas, los altercados y el miedo forman parte del día a día en la comunidad. La okupa, lejos de regularizar su situación, se ha enganchado ilegalmente a la luz y convive con su pareja, un hombre con un amplio historial delictivo y múltiples órdenes de detención pendientes.

La agresión en directo

Durante la mañana del 29 de agosto, el equipo de En boca de todos se desplazó hasta el domicilio para cubrir el caso y recoger testimonios. Cuando la reportera intentó hablar con los okupas para conocer su versión, el hombre respondió rociando con gas pimienta tanto a ella como a los empleados de una empresa de desokupación presentes en el lugar.

El momento fue captado por las cámaras y transmitido en directo. Las imágenes mostraron a la periodista afectada: «Nos has rociado con gas pimienta cuando te han tocado a la puerta. Me he tragado el gas pimienta», relató visiblemente alterada. Los empleados también sufrieron las consecuencias: ojos irritados, dificultad para respirar y un ambiente cargado de tensión.

La pareja justificó su reacción alegando miedo: «Intentaban entrar por la puerta. En ningún momento han venido a hablar conmigo. Tenemos miedo. Por favor, dejadme ya en paz», gritaba mientras su mujer lloraba y suplicaba que los dejaran tranquilos.

Detención inmediata y perfil del agresor

La llamada a las autoridades no tardó en dar resultado. En cuestión de minutos, agentes de la Guardia Civil y Policía Local irrumpieron en el edificio y detuvieron al agresor ante las cámaras. Según los testimonios recogidos por el programa y empresas de seguridad presentes, este individuo acumula un historial preocupante:

Órdenes de detención pendientes por delitos cometidos tanto en España como en el extranjero.

por delitos cometidos tanto en España como en el extranjero. Antecedentes por malos tratos y robos con violencia.

por malos tratos y robos con violencia. Reciente salida de prisión , hace apenas siete u ocho meses.

, hace apenas siete u ocho meses. Búsqueda activa en varios países europeos.

Este perfil lo convierte en uno de los okupas más peligrosos detectados recientemente en entornos residenciales españoles.

Testimonios directos y reacción vecinal

Vecinos y afectados relataron el clima hostil que se ha instalado desde que comenzó la okupación:

«No sabemos si salimos seguros cada día», comentaba un residente.

Pilar expresó su desesperación: «Me han destrozado la vida; ayudé por humanidad y ahora vivo entre amenazas».

Los trabajadores de desokupación señalaron: «Nunca nos habían rociado con gas pimienta; es una situación límite».

La reportera agredida compartió su experiencia: «Nunca había tenido la experiencia de que me rociasen con gas pimienta. No se lo recomiendo porque es una situación totalmente desagradable; no podía respirar bien».

Anécdotas y curiosidades sobre el protagonista

A día de hoy, 30 de agosto del 2025, sigue sorprendiendo el recorrido del agresor:

Salió recientemente de prisión tras cumplir condena por delitos violentos.

Fue identificado como responsable o colaborador en prostíbulos ilegales según fuentes policiales locales.

Su modus operandi incluye cambiar frecuentemente de país para evitar ser detenido.

En varias ocasiones habría utilizado documentos falsificados para alquilar viviendas o abrir negocios clandestinos.

Se le atribuyen robos con fuerza cometidos fuera de España durante periodos breves tras abandonar el país.

Este caso evidencia cómo las situaciones derivadas de la okupación pueden escalar hacia incidentes violentos que afectan no solo a propietarios y vecinos sino también a profesionales que cubren estos hechos.

Impacto mediático y social

La emisión del incidente ha generado un fuerte impacto mediático: