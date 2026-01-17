Cancelación: ‘No somos nadie’ y María Patiño se acaba de enterar en TV

María Patiño quedó atónita en pleno directo al recibir la noticia sobre la cancelación de No somos nadie.

Este programa, que continuaba la estela del fenómeno Sálvame, se despide el 30 de enero. El anuncio fue realizado conjuntamente por Ten y La Osa Producciones este viernes.

Ambas partes han calificado esta decisión como un paso estratégico hacia nuevos proyectos.

El equipo se enteró de la noticia al mismo tiempo que los espectadores.

En el plató, María Patiño tomó la palabra: «Hace unas horas se ha emitido un comunicado anunciando que esta aventura llega a su fin. A partir del 30 de enero, no vamos a ser nadie», comentó. También añadió que estaban en proceso de mudanza y que «el pisito está a la venta, todo a la venta menos nosotros». Tienen por delante 15 días para despedirse. La presentadora agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores.

No somos nadie se estrenó en septiembre de 2025 con la intención de revivir el espíritu de Sálvame tras su final en Telecinco. Carlota Corredera estaba al mando los viernes. Este formato continuó después de Ni que fuéramos Shhh y Tentáculos, pasando por YouTube, Ten e incluso La 1 con La familia de la tele. Sin embargo, ninguno logró consolidarse realmente.

Audiencias poco alentadoras y marchas relevantes

Los datos no fueron favorables. El estreno logró un 1,7% de share y 133.000 espectadores, mientras que Ni que fuéramos había tenido mejores cifras: un 2,1% y 175.000 en su segunda temporada. Mantener un equipo amplio con menos del 1% se hizo insostenible.

Algunas celebridades decidieron abandonar el barco:

Belén Esteban fue la primera en irse, por decisión propia.

fue la primera en irse, por decisión propia. Luego le siguió Kiko Matamoros .

. Recientemente, también dejó el programa Kiko Hernández.

Así, quedó María Patiño como la única representante del equipo original en pantalla. Los seguidores pedían regresar a esa esencia desinhibida del pasado, pero el programa no logró adaptarse a estas demandas.

Escándalos que marcaron el rumbo

El entorno de Sálvame siempre ha estado rodeado de escándalos y controversias, y No somos nadie no fue la excepción. La productora La Osa, anteriormente conocida como Fabricantes Studio, enfrenta las consecuencias de la Operación Deluxe. Sus responsables podrían enfrentar hasta dos años de prisión por haber difundido un vídeo relacionado con Rocío Carrasco y Mar Flores cuando esta era menor. Esta sombra judicial ha influido también en su final.

El momento más destacado en términos de audiencia ocurrió el 24 de septiembre, cuando Mar Flores participó para hablar sobre sus memorias, alcanzando un 2,3% de share. Sin embargo, el desgaste acumulado llevó al formato a una caída libre. Después de 32 emisiones en La 1, La familia de la tele también sufrió una debacle similar. A pesar del intento de fusión entre Carlota Corredera y Tentáculos, nada logró revertir la situación.

Ten está buscando redefinir su identidad. Apuntan hacia programas relacionados con crímenes reales como Crímenes en…, Hermanos asesinos o Sectas letales. Mantendrán títulos como Caso Cerrado y Hermanos Torres en casa. Por su parte, La Osa desea tener autonomía creativa sin las «inercias pasadas».

Reacciones ante lo inesperado

Con esta cancelación, La Osa Producciones, liderada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, concluye una etapa importante. «Hemos sido piezas clave durante nuestra evolución. Ahora buscamos madurez empresarial con nuevas narrativas», expresan desde la productora. Agradecen a Ten por su colaboración y planean futuros contenidos en directo centrados en actualidad y entretenimiento.

El comunicado conjunto enfatiza la importancia del trabajo colaborativo mientras examinan qué opciones podrían ofrecerse para la parrilla televisiva. El mundo audiovisual cambia rápidamente; los códigos son nuevos y las audiencias son cada vez más exigentes. Tanto María Patiño como su equipo están listos para enfrentar lo que venga después. ¿Regresarán juntos? El próximo 30 de enero se apagará el plató, pero el espectáculo televisivo nunca se detiene.

Celebridades como Lydia Lozano o Chelo García Cortés, quienes han estado vinculadas a estos formatos, han visto cómo su salida de Mediaset marcó una nueva etapa llena de incertidumbres. Ahora, desde La Osa, miran hacia TVE con programas como Directo al grano y Malas lenguas, que están teniendo una buena acogida.

Este desenlace llega tras casi cinco meses al aire. Del legado de Sálvame a este nuevo capítulo: dos años llenos de intentos fallidos para recuperar ese éxito perdido. Los aficionados al corazón asisten al cierre simbólico de una era significativa. Por su parte, María Patiño promete seguir agradecida y con fuerza ante lo que está por venir. El pisito puede estar a la venta, pero sus voces seguirán resonando ¿Qué nuevo espacio les espera ahora?

Polémicas sin fin

Los escándalos han dejado huella durante todo este trayecto profesional: tensiones internas y marchas inesperadas han marcado el camino recorrido por este programa. Tanto Belén Esteban como Kiko Matamoros mencionaron motivos personales para su salida; los fans critican lo que consideran falta de chispa e innovación en los contenidos ofrecidos últimamente. Aunque hubo intentos por introducir un enfoque más serio o factual, muchos pedían regresar a esa locura característica que tanto les gustaba.

Ten reajustará su programación vespertina desde febrero priorizando contenidos sobre crímenes reales mientras que La Osa busca liberarse definitivamente del pasado para colaborar en nuevas propuestas innovadoras. Con emoción contenida pero firmeza, María Patiño cerró este ciclo diciendo: «No quiero llorar». El equipo comienza ya a hacer las maletas; tienen quince días para despedirse adecuadamente.

Este cierre puede abrir nuevas puertas para todos ellos; La productora busca explorar nuevas oportunidades sin cargas del pasado mientras tanto tanto cadena como equipo buscan adaptarse rápidamente a las demandas actuales del público televisivo español cambiante entre lo nuevo y lo viejo entre risas y lágrimas.

El comunicado conjunto resalta esta evolución necesaria: «Cerramos para crecer», afirman convencidos desde La Osa Producciones acerca del futuro inmediato tras dejar atrás a No somos nadie, una experiencia repleta lecciones aprendidas sobre audiencias exigentes donde las polémicas siempre alimentan tertulias futuras mientras que ahora queda claro que tanto María Patiño como sus compañeros están listos para afrontar nuevos retos con optimismo renovado.