Estos son los dueños de las millonarias productoras que copan la mayor parte de las horas de televisión que ven los españoles

Telecinco y Antena 3 arrasan en audiencias, apoyadas por productoras como Unicorn, dirigida por Ana Rosa Quintana, y los formatos estrella de Atresmedia.

Las últimas mediciones muestran que El programa de Ana Rosa se sitúa a la cabeza de las mañanas privadas, superando en más de tres puntos la media de su cadena, que atraviesa su peor crisis.

Este panorama pone de manifiesto que un reducido grupo controla lo que millones de españoles ven cada día.

Por otro lado, RTVE se encuentra atrapada en una estructura inflada. A lo largo de los años, todos los gobiernos han intentado manejarla, pero bajo el mandato de Sánchez, se hace más evidente, como señala Ana Rosa Quintana en una reciente entrevista.

Su plantilla masiva tiene un escaso impacto, mientras que programas como el próximo La familia de la tele en La 1 intentan revitalizar las tardes sin garantías de éxito.

El imperio de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana es el pilar fundamental de Mediaset. Su magacín El programa de Ana Rosa, que lleva más de 20 años en antena, acumula más de 20.000 horas en directo. Regresó a las mañanas en febrero de 2025 tras el fracaso del programa TardeAR, que no cumplió con las expectativas.

Produce a través de Unicorn, anteriormente conocida como Cuarzo, que fue vendida a Banijay en 2017. Sus ingresos oscilan entre 3 y 4 millones anuales, convirtiéndola en la mejor remunerada dentro de Telecinco. Su programa combina política, crónica social y exclusivas impactantes, como el caso Ábalos, al que califica como un escándalo tremendo.

Es líder entre el target comercial (hasta 50-60 años), el segmento más atractivo para los anunciantes.

Ha entrevistado a todos los presidentes del Gobierno desde su inicio.

Aunque recibe críticas por su enfoque sobre okupas o morbo, defiende: la televisión está hiperregulada.

En su 70 cumpleaños, celebró su papel como ancla en Telecinco, donde mezcla actualidad con cercanía. Sin su presencia, las mañanas en Mediaset serían un auténtico desierto.

El pelotazo de Andreu Buenafuente y Atresmedia

Por su parte, Andreu Buenafuente brilla con fuerza en Antena 3 gracias a El hormiguero, un formato que fue dejado escapar por Paolo Vasile cuando estaba en *Mediaset. Junto a Pasapalabra, estos dos programas forman la base del día a día en Atresmedia. No hay duda de que Ana Rosa lo ficharía sin pensarlo: Pasapalabra es uno de sus grandes sueños.

A lo largo del tiempo, Atresmedia ha cosechado éxitos que antes fueron propiedad de Mediaset. La elección del cómico Broncano por esta oferta fue un gran acierto para ellos. Estos programas son los responsables del mantenimiento de audiencias mientras Telecinco intenta recolocarse tras la salida de Vasile, cuyo ciclo ha llegado a su fin.

Con su productora al mando, Buenafuente se adueña del prime time nocturno. Su estilo dinámico contrasta con la intensidad directa de Quintana; no obstante, ambos logran captar una enorme cantidad de horas vistas.

RTVE, el despilfarro público

En contraposición se encuentra RTVE, donde la situación es bien diferente. Según opina Ana Rosa, la corporación está muy alineada con el PSOE, ya que muchos ministros evitan aparecer en su programa salvo por intervenciones ocasionales como la de *Yolanda Díaz. Aunque invita a Sánchez, él prefiere acudir a otros medios como la SER.

Su plantilla es excesiva e improductiva; esto ha atraído numerosas críticas.

El intento por recuperar las tardes con excolaboradores del programa Sálvame mediante La familia de la tele se enfrenta al reto formidable que representan los privados consolidados.

Históricamente ha estado bajo control gubernamental y ahora parece más evidente que nunca.

Sin publicidad para competir con los targets comerciales atractivos ofrecidos por cadenas privadas, los españoles optan por ver más Telecinco y Antena 3 porque estas lideran lo rentable.

Amigos del Gobierno y el forro privado

Circulan rumores sobre productoras cercanas a Sánchez que están obteniendo grandes beneficios. Mientras tanto, RTVE contribuye a alimentar esta percepción; sin embargo, figuras como Quintana critican abiertamente esta situación. Ella misma niega tener poder real: Si realmente lo tuviera, España estaría mejor. Existe polarización política; aunque no proviene necesariamente del contenido mediático: mi público vota lo que desea.

Con un nuevo consejero delegado al mando, Mediaset está experimentando cambios; es menos expansivo que Vasile. A pesar ello, Quintana modernizó el fallido programa TardeAR durante su crisis. Por otro lado, Atresmedia sigue fichando estrellas reconocidas como Motivos, Arguiñano y Buenafuente.

En España hay cuatro canales privados (dos grupos) que controlan entre el 70% y el 80% del total diario. Productoras como Unicorn, Bangston (responsable del programa Hormiguero) y Zeppelin (especializada en realities) llenan las parrillas televisivas. En contraste, RTVE apenas logra captar entre un 10% y un 15%, a pesar del presupuesto público con el cual opera.

Productora/Programa Cadena Impacto en horas vistas Unicorn / El programa de Ana Rosa Telecinco Líder mañanas privadas; +3 pts media cadena El hormiguero / Buenafuente Antena 3 Columna vertebral prime time Pasapalabra Antena 3 Rey del day time; perdido por Mediaset La familia de la tele RTVE (La 1) Intento por recuperar tardes; éxito dudoso

En resumen, Quintana señala: La columna vertebral es el day time. Los canales privados tienen una posición fuerte; los públicos no logran competir. Los españoles optan por lo entretenido y lo rentable.

Vasile cometió un error al dejar escapar tanto a Pasapalabra como a El hormiguero. En este momento actual, tanto Mediaset como Atresmedia luchan por cada minuto televisivo disponible; aquí están Quintana y Buenafuente reinando indiscutiblemente.

Este dominio del sector privado está redefiniendo el panorama televisivo: menos Estado y más mercado. Los españoles continúan enganchados a quienes saben captar su atención día tras día.