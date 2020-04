Coronavirus: Remdesivir, el fármaco que salva a la mayoría de los pacientes de COVID-19 ingresados en la UCI

Según un análisis publicado en The New England Journal of Medicine, el Remdesivir ha demostrado mejoras en pacientes con Covid-19 en estado graves.

En el estudio se analizó a un grupo de 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves que fueron tratados con remdesivir por uso compasivo individual. La mayoría de los pacientes en esta cohorte internacional demostró una mejoría clínica y no se identificaron nuevas señales de seguridad.

Sin embargo, los datos de uso compasivo tienen limitaciones. Por ello, se están realizando múltiples estudios de Fase 3 para determinar la seguridad y eficacia del fármaco desarrollado por la farmacéutica Gilead y que se estudia para el tratamiento de Covid-19.

Este medicamento, en un principio se utilizó para el tratamiento del abola y que, desde el principio, apuntó como un buena opción para la COVID-19 y no para cualquiera, sino para la forma más grave, la que hace que los pacientes acaben en la UCI y que un porcentaje importante fallezca.

Aunque con este fármaco hay personas fallecidas, la mejoría observada en la mayoría de los pacientes da sin duda razones para la esperanza.

De las 53 personas que lo probaron, más de la mitad, 30, necesitaban un respirador para continuar respirando; otro 8% la administración de oxigenación por membrana extracorporéa (ECMO), una técnica de soporte vital para pacientes casi terminales. El resto también respiraba mal, todo saturaban por debajo del 94%.

Los resultados del estudio, en el que participaron pacientes estadounidenses, japoneses y europeos (incluido un español) demostraron que el 68% de estos enfermos graves mejoraron tras la administración del fármaco y que más de la mitad (el 57%) de los que usaban respiradores pudieron ser extubados.

¿Qué es el Remdesivir?

El Remdesivir comenzó como un tratamiento para el ébola y el virus de Marburgo. Su mecanismo consiste en interferir la replicación del microorganismo invasor contra el virus respiratorio sincitial, el de Junín, el de la fiebre de Lassa y algunos coronavirus como los causantes del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y del síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Actualmente, se estudia su uso contra los virus de Nipah, Hendra y el Covid-19. El Remdesivir es un antirretroviral de amplio espectro desarrollado por Gilead tras más de 10 años de investigación. Se trata de un análogo de nucleótidos, que interfiere en la replicación de los virus atacando su ARN y “frenando así su extensión en las células del organismo que ha invadido”, ha señalado el Instituto Biocruces Bizkaia, que participa en un estudio con este fármaco junto al Hospital Universitario de Cruces, entre otros. España en el desarrollo de Remdesivir

El remdesivir no es un fármaco barato ni fácil de producir, pero el laboratorio ha puesto en marcha su maquinaria para que no haya problemas de disponibilidad.

En España se han autorizado cinco ensayos clínicos para probar este medicamento, que se suman a los que ya tienen luz verde para investigar otros.

Desde la detección de los primeros casos de pacientes con la infección Covid-19 en Wuhan en el mes de diciembre, Gilead ha puesto a todos sus expertos y toda su experiencia de más de 30 años en el campo de la virología en la búsqueda de un remedio eficaz contra este letal virus.

En menos de tres meses, Gilead ha conseguido iniciar un ambicioso programa de investigación para estudiar la eficacia y seguridad de su fármaco Remdesivir en pacientes con coronavirus, a la vez que ha realizado fuertes inversiones para incrementar su producción, aún sin disponer de datos que confirmen su eficacia y seguridad.

España tiene un papel muy importante en el programa de desarrollo de Remdesivir, ya que participa en dos ensayos clínicos que se están realizando en 13 hospitales españoles, y que investigan la eficacia y seguridad de este fármaco en pacientes con infección Covid-19 con sintomatología moderada y con sintomatología severa.

María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España ha señalado que «todos estos esfuerzos son una muestra de nuestro absoluto compromiso para encontrar una respuesta urgente a esta terrible pandemia y la confianza que tenemos en España como un referente en la investigación de calidad».

Para ello, se han mejorado los procesos de producción, reduciendo los tiempos de fabricación de casi 12 meses a aproximadamente 6 meses.

Gilead ha reorganizado algunas de sus plantas de fabricación para orientarlas a la producción de Remdesivir.

También, ha ampliado su estructura de fabricación a través de una red de socios externos diversificada geográficamente.