¿Sabes que es el ‘plopping’?: un deporte nuevo que consiste en correr y recoger basura

Cuando salimos a correr nos ponemos la ropa deportiva, cogemos el teléfono y entonces decides practicar un nuevo deporte, el ‘plopping’.

Con esta nueva forma de hacer deporte deberás llevarte contigo una bolsa de basura

. Esta iniciativa ha surgido en Estocolmo (Suecia) y el fin es salir a correr y recoger la basura que uno se vaya topando a su camino.

El término es una fusión de la palabra inglesa ‘running’ y de la expresión ‘plocka upp’, cuyo significado es recoger.

Los amantes de esta práctica son personas concienciadas con el medio ambiente. En Europa, esta práctica se ha ido instaurando en muchos países, es el caso de Emily Wright, una plogger y residente de Virginia (Estados Unidos) que ha declarado al The Washington Post: “No puedo pasar al lado de una botella de plástico y no recogerla. Me parece mal que una persona no sea responsable de su basura”.

Una gran cantidad de calorías quemadas

Lo mejor de esta práctica son la cantidad de calorías que queman, alrededor de 300 en 30 minutos de práctica. El ‘plogging’ se ha viralizado tanto que cada vez son más los que comparten en sus redes sociales sus resultados.

Lo cierto es que este deporte ha ido conquistando todo Suecia y después los países nórdicos. Ahora ya se practica en toda Europa y también en Estados Unidos.

Sin duda alguna es una novedosa forma de practicar ejercicio además de contribuir al medio ambiente. Seguramente, pronto llegue a España y conquiste a muchos runners.