Pronóstico del Tiempo: calor, nubes y chubascos dispersos en España este domingo 24 de agosto de 2025

Hoy España amanece bajo el signo del verano más clásico: calor intenso, cielos en su mayoría despejados o poco nubosos, pero sin perder de vista esas nubes convectivas que pueden dar un buen susto en forma de chubasco o tormenta, especialmente en algunas zonas del interior y el noreste.

Si pensabas que agosto se despedía sin emociones meteorológicas, agarra la gorra y el paraguas (por si acaso).

La previsión para este domingo, 24 de agosto de 2025, destaca por las altas temperaturas y el predominio del tiempo estable, aunque con matices: las nubes bajas harán acto de presencia en el norte y este peninsulares durante la mañana, dejando posibles bancos de niebla y alguna precipitación débil, especialmente en litorales mediterráneos del norte.

En el centro y sur, el sol será protagonista salvo por algunos intervalos nubosos que pueden animar la tarde.

Por la tarde, ojo a las tormentas aisladas que podrían desarrollarse en zonas montañosas del nordeste de Cataluña e interior de Mallorca, donde incluso no se descarta algún episodio localmente fuerte.

En Andalucía occidental y Rías Baixas se espera un ligero descenso térmico, mientras que el calor apretará especialmente en los valles del sur peninsular.

Temperaturas: suben los termómetros (y el ánimo… o no)

El termómetro se va a lucir hoy. En Madrid la máxima rozará los 34ºC, mientras que ciudades como Sevilla llegarán hasta los 33ºC con cero probabilidad de lluvia durante el día (y una noche suave con 19ºC). En Barcelona, algo más fresco pero húmedo: máxima de 29ºC y mínima de 22ºC con un 55% de posibilidades de lluvia ligera a lo largo del día.

En general:

Máximas por encima de 35°C en los valles del sur (Guadalquivir, Guadiana).

Temperaturas nocturnas suaves; no bajarán de 20°C en áreas mediterráneas y sur atlántico.

Las mínimas tienden a subir en montaña del centro/noroeste; bajarán ligeramente en el Cantábrico y Ebro.

Fenómenos destacados: nubes, nieblas y alguna tormenta inesperada

Predominio de cielos despejados o poco nubosos en casi toda la Península.

Nubes bajas matinales en el norte y este, con bancos de niebla localizados.

Probabilidad de precipitaciones localmente intensas en litorales/prelitorales de Cataluña e interior mallorquín.

e interior mallorquín. Desarrollo vespertino de nubes convectivas con posibilidad de chubascos dispersos y alguna tormenta puntual en zonas montañosas del nordeste peninsular.

En Canarias, intervalos nubosos matinales al norte; no se descarta algo de calima ligera.

Viento: leve brisa para aliviar los calores

Viento moderado del este en Cantábrico y litorales noroeste/sudeste.

Tramontana persistente en Menorca/Ampurdán; cierzo suave en bajo Ebro.

Predominio flojo variable o componente sudeste/sur según zonas.

Posibles rachas fuertes puntuales en zonas altas del Ampurdán y Cantábrico occidental.

Radiación UV

Niveles altos a muy altos durante las horas centrales. Protégete si vas a estar al aire libre; gorra, gafas y crema solar nunca sobran un 24 de agosto.

Resumen por ciudades principales

Ciudad Máxima Mínima Cielo Lluvia (%) Comentario Madrid 34°C 21°C Soleado/nubes 10 Calor seco, tarde variable Barcelona 29°C 22°C Nuboso/lluvia débil 55 Riesgo chubascos Sevilla 33°C 19°C Muy nuboso 0 Calor intenso Valencia 31°C 23°C Sol/nubes 15 Ambiente cálido Bilbao 27°C 18°C Nuboso/niebla 20 Fresco, posible llovizna matinal A Coruña 25°C 17°C Nuboso 30 Lluvias débiles Palma 32°C 24°C Parcialmente soleado/tormentas 25 Posibles chubascos locales Santa Cruz Tenerife 29°C 22°C Nuboso/calima 10 Bochorno típico

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

A continuación se muestra una tabla-resumen con la previsión nacional general para los próximos días:

Día Temperatura Máxima (Madrid) Estado del cielo Lluvias (%) Domingo 24/8 34°C Soleado con nubes dispersas Baja Lunes 25/8 35°C Muy soleado Muy baja Martes 26/8 36°C Soleado/algún intervalo nuboso Muy baja Miércoles27/8 37°C Sol radiante Nula

(Fuente: AEMET, Meteored, Infobae Clima, RTVE El Tiempo)

¿Qué esperar esta semana? Un verano tenaz sin grandes sobresaltos

Parece que la semana va a seguir la tónica general: calor intenso, pocas lluvias fuera del extremo norte o episodios muy localizados. Las noches serán tropicales para muchos (especialmente quienes duermen mal) y el aire acondicionado será más protagonista que nunca. Eso sí, algún cambio brusco podría llegar hacia finales según evolucionen las borrascas atlánticas.

En resumen:

Calor persistente en todo el país.

Riesgo bajo-moderado de tormentas aisladas.

Lluvias algo más probables sólo en áreas montañosas del norte/este peninsular.

Así que ya sabes: aprovecha el sol (pero con cabeza) y si ves una nube sospechosa… ¡mejor tener a mano tanto la gorra como el paraguas! El verano aún tiene cuerda para rato.