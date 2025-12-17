  • ESP
El termómetro en Madrid alcanzará hoy los 13 grados

Pronóstico del Tiempo para este miércoles 17 de diciembre de 2025

España se enfrenta a un miércoles lleno de contrastes: lluvias intensas y tormentas azotan el este, mientras que el oeste disfruta de tranquilidad y aumento de temperaturas. En el norte, nieblas matutinas y posibles heladas.

Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

¡Buenos días, amigos del tiempo!

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, España se presenta como un mosaico meteorológico. Por un lado, el tercio este peninsular, Baleares y Melilla enfrentan un sistema de bajas presiones que trae consigo lluvias intensas, tormentas e incluso la posibilidad de granizo.

En contraposición, el resto del país disfruta de cielos despejados bajo la influencia de las altas presiones.

¿Y quién es el responsable? Un frente persistente que no da tregua en la costa mediterránea, pero que deja paso a condiciones más favorables hacia el oeste. Las temperaturas están en ascenso en la mayoría del territorio, aunque las mínimas descienden en el norte, donde algunos madrugadores podrían experimentar alguna helada débil.

No hay motivo para entrar en pánico, pero si piensas viajar a la Comunidad Valenciana o a los litorales de Cataluña, no olvides llevar tu chubasquero.

Las precipitaciones serán copiosas en esas zonas y los chubascos pueden complicar la mañana. En contraste, en Andalucía y Extremadura, el sol brillará con fuerza, y hasta en Galicia, solo se esperan algunos nubarrones matutinos. ¿Un toque de humor? Piensa en el anticiclón como ese amigo fiel que aparece justo cuando parece que todo se desmorona.

Situación por zonas: del caos a la calma

Vamos al grano sobre lo que nos espera hoy en las principales regiones. Te presento una tabla rápida para que lo veas todo de un vistazo; porque, seamos sinceros, nadie tiene tiempo para párrafos eternos.

ZonaCielo y precipitacionesTemperaturas (mín-máx aprox.)Viento y extras
Tercio este peninsular (Cataluña, Valencia)Cielos cubiertos, lluvias fuertes y tormentas, posible granizoLigeramente más altas (ej. Valencia: 10-14°C)Moderado del este/nordeste
Baleares y MelillaPrecipitaciones continuas, chubascos intensosAumento de máximasViento moderado del este
Oeste peninsular (Andalucía, Extremadura)Cielos poco nubosos, estabilidadAumento notable de máximasFlojo del norte/oeste
Norte (Galicia, Cantábrico)Nuboso en Galicia con posibilidad de lluvia débil; brumas en interiorMínimas en descenso, con heladas débiles en montañasIntervalos moderados en litoral
CanariasInestable, lluvias en el norte de islas centralesDescenso de máximasRachas muy fuertes en cumbres de Tenerife
Madrid y centroPosibles nieblas matutinas en interior, luego despejadoAlrededor de 7-13°C (aumento máximas)Flojo

Los datos provienen de fuentes fiables: el este sufre por la inestabilidad, mientras que el resto avanza hacia una mejoría con un nuevo frente a la vista.

Y no te olvides de las nieblas: aparecerán a primera hora en el interior norte y este, incluso algunas pueden persistir en la Ibérica sur. Ideal para capturar fotos dramáticas, pero cuidado al conducir.

Detalles curiosos: vientos, heladas y un toque navideño

El viento será protagonista en varias zonas. En Baleares y la costa este soplará moderado del este, con intervalos fuertes posibles. En el Estrecho de Gibraltar, cambiará de poniente a levante. Y en Canarias, ¡atención a las rachas del norte en las cumbres!

Las temperaturas cuentan su propia historia: máximas que suben tanto en la Península como en las Baleares, aunque ligeramente menos en el nordeste; mientras que las mínimas descienden por la mitad norte, presentando heladas débiles bajo cero en montañas y meseta norte. Por ejemplo, se esperan temperaturas entre 7-13°C en Zaragoza, mientras que en Soria, las mínimas rondarán los 2°C con máximas alcanzando los 11°C.

¿Te parece divertido? Con esta mezcla climática, parece que España se ha convertido en un buffet meteorológico: escoge tu plato entre tormenta o sol según tus planes.

Tabla del pronóstico para los próximos 4 días

Los modelos apuntan a una transición con más frentes atlánticos acercándose especialmente al oeste y al norte. Se prevé un aumento de precipitaciones hacia el fin de semana, aunque hay cierta incertidumbre al respecto. Aquí te dejo una tabla general para toda España centrada en tendencias clave (datos extraídos tanto del modelo GFS como europeos; se esperan más lluvias sobre todo por la mitad occidental).

DíaTendencia generalPrecipitaciones claveTemperaturasNotas
Jueves 18Nuboso al oeste y norte; mejora hacia el esteDébiles-ocasionales meridionales y noroeste; posible nieve alta montaña (>2000m)Mínimas estables; máximas ligero descenso surViento sur-suroeste moderado.
Viernes 19Muy nuboso; precipitaciones meridionales frecuentesMás comunes hacia final del día; cota nieve ~2000mMínimas estables; máximas con descenso generalizadoIntensificación prevista segunda mitad.
Sábado 20Cubierto; lluvias débiles-moderadas esperadasRemiten por la tarde; posible nieve cimas (cota baja a 1600m)Descenso generalizado; heladas altas esperadasFrentes atlánticos entran por oeste hacia Galicia.
Domingo 21Inestabilidad creciente hacia el oestePrecipitaciones atlánticas más marcadas sobre mitad occidental del paísFrío notable; mínimas destacadamente bajas esperadasBorrascas lentas pero activas.

Esto coincide con avisos sobre la continuidad de las borrascas atlánticas aunque con movimiento lento. No anticipes nevadas masivas aún, pero es probable que tanto el norte como el oeste reciban más agua.

Consejos prácticos para tu jornada

  • Si te diriges al este: Paraguas es esencial. En Valencia, no bajes de 10°C pero prepárate para las tormentas.
  • Oeste y centro: Aprovecha los rayos del sol para dar paseos agradables. En Madrid, se prevén máximas alrededor de los 13°C, ideales para disfrutar las luces navideñas.
  • En montañas: Esté atento a las nieblas y posibles heladas, calienta bien tu coche antes.
  • Canarias: Evita las cumbres si no eres amante del viento huracanado.

Recuerda que el clima puede cambiar rápidamente. Hoy parece que el este soportará su chaparrón mientras que el resto sube su termómetro. ¡Mantente seco y disfruta! Si sales, consulta actualizaciones locales.

