Europa pone en riesgo su industria por el 3% de emisiones y mientras China se adueña de la economía emitiendo del 56%

Europa está empeñada en disminuir sus emisiones a través del Pacto Verde Europeo, aunque su efecto a nivel global es bastante limitado. En el otro lado, China e India se mantienen al frente en la producción de gases contaminantes, avanzando hacia las energías renovables sin detener su crecimiento industrial.

En 2024, la Unión Europea representa apenas el 2,97% de las emisiones anuales de CO2 por carbón, según datos de Our World in Data. Por su parte, China concentra un abrumador 56,2% del total mundial, con 15,81 mil millones de toneladas emitidas ese año. A esto se suma el 13,34% correspondiente a India, lo que significa que juntos son responsables de casi el 70% de estas emisiones. Ambas naciones albergan aproximadamente el 35% de la población global, mientras que la UE, EE.UU. y Canadá, que constituyen solo el 10% de la población, generan apenas el 7,78%.

Estas estadísticas evidencian una clara desigualdad y una absoluta inutilidad. Y es que mientras en el Viejo Continente se prioriza reducir las emisiones de CO2 sobre la viabilidad de las empresas y el empleo que mantienen, en otros lugares del mundo tienen muy claro que las emisiones de C02 no van a poner en riesgo su Economía ni los millones de puestos de trabajo que genera.

Para muestra, un botón: en Europa el sector del Automóvil da trabajo a nada menos que 14 millones de personas entre empleos directos, indirectos y asociados. Pese a ello, la UE ha emprendido una deriva destructiva imponiendo todo tipo de reestricciones a cada cual más ideológica hasta el punto de haber intentado prohibir un tipo de tecnología en la que somos líderes: los motores de combustión en general y los diesel en particular.

Ante la evidencia de que el gran público no compra ni la mitad de coches eléctricos que se necesitaría vender para mantener el empleo en las factorías, Bruselas ha empezado a ceder en su radicalismo abriendo la mano a prolongar la venta de motores de combustión más allá de 2035, aunque aún con severas restricciones que habrá que eliminar más adelante.

Emisiones en 2025: un récord global a pesar de los esfuerzos

Se prevé que las emisiones mundiales de CO2 derivadas de combustibles fósiles aumenten un 1,1% en 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico de 38.100 millones de toneladas. El aumento en China, que representa el 32% del total global, será leve con un incremento del 0,4%, moderado por la expansión de energías renovables. Se estima que este año podría alcanzar su punto máximo gracias a un auge en energía solar y reforestación.

India : + 1,4% , una cifra inferior a años anteriores debido a los monzones y al crecimiento de renovables.

: + , una cifra inferior a años anteriores debido a los monzones y al crecimiento de renovables. EE.UU. : + 1,9% , influenciado por condiciones climáticas invernales y un aumento en el uso del carbón.

: + , influenciado por condiciones climáticas invernales y un aumento en el uso del carbón. UE: +0,4%, afectada por un clima frío y una menor producción hidroeléctrica y eólica; esto ocurre a pesar del incremento en energía solar.

La participación de la UE se sitúa en el 6% a nivel global, con proyecciones inciertas que oscilan entre -2,1% y +2,8% para los próximos años. Esto contrasta con reducciones pasadas y pone de manifiesto que sus esfuerzos no tienen un impacto significativo en la tendencia mundial.