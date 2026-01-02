  • ESP
Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 17 grados

Pronóstico del Tiempo de este viernes 2 de enero de 2026

La borrasca Francis trae consigo nubes y lluvias a España este viernes, además de un aumento de temperaturas en la Península y alertas en Canarias.

Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

¡Buenos días, amigos del tiempo! Comenzamos el 2026 con la borrasca Francis acaparando la atención, lo que genera un panorama meteorológico diverso en España.

Este viernes 2 de enero de 2026, las temperaturas aumentan en gran parte del país, aunque no te confíes: nubes, lluvias ligeras y algún viento travieso se asoman, especialmente por el oeste y en Canarias. Si tienes planes para salir, abrígate por la mañana y aprovecha el calor moderado de la tarde.

¡El invierno no se toma vacaciones!

En Madrid, el cielo estará muy nublado con brumas en la Sierra y una posibilidad de precipitaciones débiles.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 17 grados, acompañadas por vientos moderados de levante. No hay nada que un buen café no pueda resolver, ¿verdad?

Situación general en España

La borrasca Francis mantiene cielos cubiertos sobre la Península y Baleares, con nubosidad alta en el tercio oriental. En el oeste del país, las nubes densas traen consigo precipitaciones que se extienden hacia el Cantábrico, meseta Norte, alto Ebro y Pirineos occidentales. Estas serán más persistentes en el sistema Central occidental y noroeste.

  • Nieblas y brumas: Habrá matinales en zonas altas del norte y brumas frontales en Galicia y Cantábrico. ¡Ten cuidado si conduces temprano!
  • Nevadas: Se esperan débiles en los Pirineos a partir de los 1100-1300 metros, alcanzando hasta los 1600-2000 metros. Una buena noticia para los esquiadores que tienen paciencia.
  • Temperaturas: Ascenso generalizado en la Península y Baleares. Heladas débiles solo en las montañas del norte, sobre todo en los Pirineos. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias ligeras que pueden ser fuertes en las islas orientales.
  • Vientos: Soplarán del sur y sureste en la Península, siendo flojos a moderados. En Canarias, se registrarán vientos moderados a fuertes del oeste-suroeste con rachas muy intensas.

Las temperaturas generales variarán entre 0 y 15 grados, mostrando un ascenso moderado a notable.

Detalle por regiones clave

Echemos un vistazo al pronóstico para las principales ciudades. He recopilado datos de AEMET y otras fuentes fiables para que estés preparado ante cualquier eventualidad.

Ciudad/RegiónCielosTemperaturas (mín-máx)PrecipitacionesViento
MadridMuy nubosos, brumas en Sierra14-17 ºCPosibles débilesModerado levante
Barcelona (Cataluña)Parcialmente nublado a poco nuboso-1-15 ºCNinguna significativaFlojo variable
ValenciaPoco nubosoHasta 19 ºCBaja probabilidadFlojo oeste
Sevilla (Andalucía)Muy nubosos5-21 ºCModeradas en Huelva y litoral atlánticoFlojo este; levante en mediterráneo
Bilbao (País Vasco)Cubiertos, chubascos débiles6-13 ºCDébiles; intensifican por la tardeSur al norte-nordeste
Santiago (Galicia)Cubiertos; brumas altasAlrededor de 5-12 ºC (similar a Asturias)Lluvias débiles intensifican por la tardeFlojo sur interior; rachas este litoral
Zaragoza (Aragón)Parcialmente nublado a poco nuboso1-16 ºCDébiles al final del PirineoFlojo suroeste
Las Palmas (Canarias)Nubosos; chubascos frecuentes12-22 ºCFuertes locales en Lanzarote/FuerteventuraModerado-fuerte oeste-suroeste

En Asturias, se prevén cielos cubiertos con lluvias ligeras que aumentan por la tarde; las temperaturas estarán entre los 5 y los 12 ºC. En Castilla y León, el panorama es similar: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas sobre todo al oeste y norte; cota de nieve superior a los 1800m; temperaturas entre los 0 y los 15 ºC. Tanto Extremadura como Castilla-La Mancha mostrarán condiciones parecidas, con un leve ascenso térmico acompañado de vientos del sureste.

¡Atención especial para Andalucía! Se esperan lluvias moderadas en Huelva y litoral atlántico durante la tarde. En las Baleares, intervalos nubosos alcanzarán hasta los 16 ºC con viento del suroeste.

Próximos 4 días: Tabla de pronóstico

Aquí tienes la tabla con las tendencias para los próximos días basadas en datos recientes. En Euskadi, hay señales claras a seguir; el resto seguirá patrones similares: inestabilidad inicial seguida de un descenso térmico.

DíaPenínsula generalCanariasTemperaturas clave (Madrid)Notas
Viernes 2 eneNubes; lluvias al oeste/norte; ascenso térmico generalizadoChubascos fuertes; vientos intensos14-17 ºC; lluvia débil parcial nubosoLa influencia de la borrasca Francis es evidente
Sábado 3 eneLluvias débiles; descenso térmico durante la tarde; posible nieve a baja cotaInestableLluvia débil cubiertoAire frío llega; mínimas descienden
Domingo 4 eneCielo cubierto; lluvias ligerasInestabilidad continuaLluvia débil cubiertoPrecipitaciones generalizadas se prevén
Lunes 5 eneEstabilidad relativa; nubosidad baja; nieblas posiblesMejora parcial esperada– Inicio más tranquilo aunque frío persiste

En Euskadi, el sábado podría traer lluvia por la mañana junto con un descenso de temperatura nocturna que podría incluir algunos copos. En Madrid se mantendrán las posibilidades de lluvia débil durante los días del 3 al 5. La masa fría posterior a Francis promete descensos térmicos entre los 8 y los 10 grados hacia el norte. ¡Prepárate para abrigarte este fin de semana!

Consejos prácticos y curiosidades

  • Si vas a viajar: Ten precaución ante nieblas matinales especialmente en el norte y mesetas. Y si estás en Canarias, ¡evita las zonas expuestas al viento! Las rachas pueden ser muy fuertes.
  • Un toque humorístico sobre el clima: La borrasca Francis, aunque suena como una villana cinematográfica, solo nos obliga a sacar el paraguas. Sin duda es mejor que ese calor sofocante de agosto, ¿no crees?
  • Tendencia semanal: Tras este viernes inestable, se espera una fase más tranquila con calor relativo hasta que llegue otro empujón frío. Lluvias escasas pero algunas tormentas aisladas podrían aparecer.

Recuerda que el tiempo puede cambiar rápidamente. Fuentes como AEMET respaldan este pronóstico para hoy. ¡Disfruta del aumento térmico antes de que Francis nos deje tiritando!

 

