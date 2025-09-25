Un regreso con alas: el pigargo europeo vuelve a surcar los cielos de España

La historia parecía cerrada, sin embargo, la naturaleza siempre tiene sorpresas bajo la manga. Por primera vez en doscientos años, un pigargo europeo —el águila marina más grande del continente— ha nacido en libertad en territorio español, específicamente en un bosque de Castilla y León. Este acontecimiento, que podría parecer sacado de una novela épica, es el resultado de un ambicioso proyecto de reintroducción que ha estado gestándose durante años y que devuelve a la fauna ibérica uno de sus habitantes más majestuosos.

El pigargo europeo, conocido científicamente como Haliaeetus albicilla, desapareció de la Península Ibérica a finales del siglo XIX debido a la caza indiscriminada, la destrucción de sus hábitats y la contaminación de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, en 2021, un grupo de organizaciones conservacionistas españolas, encabezadas por el GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), inició un proceso para reintroducir esta especie emblemática, trayendo 25 ejemplares desde Noruega a Asturias y Cantabria.

De Noruega a la ribera del Duero: el viaje de una especie

El viaje de estos pigargos noruegos hasta la meseta castellana es ya una hazaña tanto logística como biológica. Tras pasar por una fase de aclimatación, 17 ejemplares se adaptaron al nuevo entorno, surcando ahora los cielos españoles en busca de alimento y territorio. Este año llegó la noticia más esperada: una pareja formada por estos “nórdicos” decidió construir su nido y criar su primer pollo en libertad, convirtiéndose en un símbolo vivo de la recuperación de la biodiversidad nacional.

El pigargo europeo se caracteriza por su gran tamaño, alcanzando hasta 2,5 metros de envergadura. Su dieta se basa principalmente en peces; no obstante, también caza aves acuáticas y pequeños mamíferos cuando surge la oportunidad. Su presencia está vinculada a ecosistemas acuáticos y grandes ríos, lo que lo convierte en un excelente indicador del estado ambiental de estos espacios.

Un hito para la conservación… y un debate abierto

Sin embargo, no todo son celebraciones. El regreso del pigargo ha suscitado un intenso debate entre ecologistas, científicos y sectores económicos locales. Organizaciones como GREFA y SEO/BirdLife ven el nacimiento como “un hito para la biodiversidad española” y como ejemplo claro del impacto positivo que puede tener la acción humana para revertir siglos de pérdidas ecológicas. Por otra parte, hay voces críticas que advierten sobre posibles efectos adversos relacionados con esta reintroducción.

Algunos zoólogos y expertos señalan el riesgo de competencia directa con otras aves rapaces emblemáticas como el águila real o el quebrantahuesos. Estas podrían verse desplazadas en áreas donde anidan o forzadas a competir por recursos alimentarios. Además, sectores como la pesca y la ganadería temen posibles repercusiones económicas derivadas de este gran depredador; aunque hasta ahora no hay pruebas contundentes sobre impactos significativos.

El debate sobre si se trata realmente de una “reintroducción” o una “introducción” refleja la complejidad del asunto. Algunos científicos argumentan que el pigargo ha estado ausente del ecosistema ibérico durante miles de años; otros sostienen que su extinción fue reciente y provocada únicamente por las acciones humanas, lo que justificaría su retorno al entorno natural.

Biodiversidad y medio ambiente: lecciones de un regreso

La recuperación del pigargo europeo no es un caso aislado. Se inscribe dentro de una tendencia global hacia la restauración ecológica que ha visto regresar especies emblemáticas a sus antiguas tierras: desde el lince ibérico en Andalucía hasta el castor europeo en Portugal. La renaturalización de ríos y la recuperación de grandes depredadores están transformando paisajes e influyendo positivamente en la percepción social sobre nuestra fauna autóctona.

Estos proyectos suelen seguir rigurosas directrices internacionales establecidas por entidades como la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Estas pautas exigen exhaustivos estudios sobre viabilidad ecológica, evaluación del hábitat adecuado y asegurar el respaldo comunitario antes liberar cualquier animal al medio natural. En lo que respecta al pigargo, factores como la calidad del agua en ríos y embalses seleccionados, disponibilidad alimentaria y ausencia de amenazas directas han sido esenciales para garantizar el éxito del programa.

Entre los beneficios más evidentes derivados del regreso del pigargo resalta su papel como “especie paraguas”: protegerlo implica mejorar también las condiciones para muchas otras especies acuáticas y terrestres amenazadas. Asimismo, su presencia puede estimular el turismo relacionado con la naturaleza y aumentar la conciencia social sobre la importancia crucial de conservar nuestros grandes ecosistemas fluviales.

Curiosidades científicas: secretos y anécdotas del pigargo europeo

El pigargo europeo puede vivir más de 25 años en libertad. Sus nidos pueden alcanzar hasta dos metros de diámetro; cada año los reutiliza y amplía. Algunos nidos históricos han llegado a pesar más de una tonelada.

A pesar de su imponente tamaño e imponente aspecto, este ave es menos agresiva que otras águilas ibéricas; prefiere evitar conflictos directos. Por ello le han otorgado el apodo cariñoso entre ornitólogos: “el gigante pacífico”.

En Escandinavia, donde nunca desapareció esta especie, protagoniza leyendas vikingas siendo símbolo tanto poder como longevidad. Su retorno a España ha captado incluso el interés internacional; medios extranjeros ven este fenómeno como un signo alentador para toda Europa.

El primer pollo nacido aquí ha recibido un nombre lleno de humor por parte del equipo biológico responsable del proyecto; celebraron su llegada con una tarta elaborada con salmón—su manjar favorito—para festejar este hito con alegría.

La agudeza visual del pigargo es seis veces superior a la humana; puede detectar peces moviéndose desde alturas superiores a los 30 metros. Su grito profundo resuena nuevamente entre los bosques españoles tras siglos sin ser escuchado; es como si fuese una banda sonora llena esperanza ecológica.

En resumen, el renacimiento del pigargo europeo surcando los cielos españoles va mucho más allá de ser una simple anécdota ornitológica: representa una clara evidencia sobre cómo puede recuperarse nuestra naturaleza cuando ciencia, voluntad política y sociedad civil se unen hacia un objetivo común. Y quién sabe si al mirar al cielo nuevamente esa silueta majestuosa sobre el río no será solo un sueño… sino realmente el regreso triunfal de una leyenda alada.