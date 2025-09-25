La NASA regresa a la Luna: el esperado viaje tripulado despegará en febrero de 2026

La tripulación del Artemis II- a la izquierda Christina Koch, atrás Victor Glover (piloto), delante Reid Wiseman (comandante) y a la derecha Jeremy Hansen.

Cincuenta años después del último paseo lunar, la humanidad se prepara para hacer las maletas —y los trajes espaciales— con rumbo a nuestro satélite.

La NASA ha confirmado que lanzará su primera misión tripulada a la Luna en más de cinco décadas: la Artemis 2, que tiene previsto despegar en febrero de 2026, siempre que todo salga según lo planeado.

Este evento no solo es significativo por lo que representa, sino también por el avance tecnológico y científico que implica para la exploración espacial actual.

Este viaje no será simplemente un recorrido.

Cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— se embarcarán en la cápsula Orion, propulsada por el robusto cohete Space Launch System (SLS).

Durante aproximadamente diez días, orbitarán alrededor de la Luna, observando su superficie desde una distancia máxima de 7.000 kilómetros, aunque en esta etapa no aterrizarán.

El objetivo primordial es evaluar los sistemas de la nave y los procedimientos necesarios para futuras misiones, especialmente la Artemis 3, programada para 2027, que sí intentará un alunizaje.

¿Por qué ahora? Ciencia, cooperación y una pizca de competición

La misión Artemis 2 no solo simboliza el regreso estadounidense a la órbita lunar; también representa el inicio de una nueva era caracterizada por la colaboración internacional. Europa y Canadá no solo aportan astronautas, sino también tecnología crucial: el módulo de servicio de Orion, encargado del aire, agua, electricidad y propulsión, ha sido diseñado y fabricado por empresas europeas. La agencia espacial estadounidense ha enfatizado que este enfoque colaborativo marca un cambio notable respecto a las históricas misiones Apolo.

La exploración lunar contemporánea tiene un aire de ciencia aplicada y un toque competitivo. Los sistemas de soporte vital y los protocolos médicos serán rigurosamente supervisados. Incluirán dispositivos biomédicos innovadores que examinarán los efectos del espacio profundo sobre el cuerpo humano. Desde pulseras inteligentes hasta avatares USB con tejidos humanos, la ciencia detrás de Artemis busca comprender cómo nos afecta el cosmos. Estos datos serán fundamentales para futuros viajes, incluyendo el anhelado salto hacia Marte.

Mientras tanto, la “segunda carrera espacial” está más activa que nunca. China avanza rápidamente en su propio programa lunar con el objetivo de enviar astronautas a nuestro satélite antes de 2030, lo que añade un toque emocionante a esta nueva era exploratoria.

La travesía: tecnología, ciencia y supervivencia

El viaje de Artemis 2 será una auténtica prueba para la tecnología aeroespacial. La cápsula Orion y el cohete SLS han sido sometidos a exhaustivos ensayos tras su vuelo inaugural sin tripulación en 2022. Ahora, esta misión evaluará los sistemas en condiciones reales del espacio profundo, lejos del resguardo terrestre. Los astronautas realizarán dos órbitas alrededor de nuestro planeta antes de dirigirse hacia la Luna, donde orbitarán el satélite y regresarán a casa tras recorrer más de dos millones de kilómetros.

Durante esta travesía, se monitorizará a la tripulación en aspectos tan diversos como el sueño, el movimiento físico, la composición biológica y las respuestas inmunológicas. Una novedad científica consiste en utilizar dispositivos que analizarán cómo afecta el espacio a tejidos humanos; esto permitirá a los investigadores recopilar datos inéditos sobre cómo se adapta nuestro cuerpo fuera del planeta. Estos experimentos pueden parecer sacados de una película de ciencia ficción, pero son cruciales para planificar futuras misiones prolongadas.

Curiosidades científicas y anécdotas espaciales

La cápsula Orion cuenta con un sistema de emergencia capaz de separar a la tripulación del cohete en milisegundos ante cualquier fallo; algo que los ingenieros han probado exhaustivamente… e incluso con maniquíes.

cuenta con un sistema de emergencia capaz de separar a la tripulación del cohete en milisegundos ante cualquier fallo; algo que los ingenieros han probado exhaustivamente… e incluso con maniquíes. Cada astronauta llevará consigo una pulsera biomédica que mide parámetros como ritmo cardíaco, nivel de oxígeno y calidad del sueño en tiempo real. Todo sea por avanzar en ciencia; aunque algunos tripulantes confiesan preferir no saber cómo duermen en gravedad cero.

El módulo europeo del servicio Orion incluye un sistema reciclador tan avanzado que podría convertir sudor y orina en agua potable más pura que muchas botellas vendidas en supermercados.

Una tarea clave durante esta misión será observar la cara oculta de la Luna desde distancias inéditas; esto permitirá captar imágenes hasta ahora solo imaginadas durante las misiones Apolo. Quién sabe si esta vez algún conejo lunar despistado haga acto de presencia al mirar por la ventanilla.

Los avatares USB con tejido humano han sido apodados «mini astronautas» por los propios científicos. Estos pequeños laboratorios viajarán al espacio soportando radiación y microgravedad; luego regresarán para ser estudiados por los investigadores. No obtendrán medallas pero seguramente protagonizarán algún meme en redes sociales científicas.

El legado lunar y la nueva frontera

Artemis 2 no solo significa un regreso a la Luna; también inicia una etapa donde se busca una presencia humana continua fuera del planeta Tierra. En este marco, cada experimento lunar sirve como laboratorio para Marte y otros destinos lejanos. Cada órbita realizada y cada selfie espacial nos acercan más a un futuro donde no nos preguntemos quién irá a la Luna, sino quién se atreverá a pisar ese siguiente planeta.

Y mientras tanto, ahí permanece nuestra Luna: impasible y llena de misterios, aguardando nuevos visitantes dispuestos a compartir chistes sobre queso lunar o sueños humanos.