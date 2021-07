Elon Musk comentó el pasado sábado una noticia de National Geographic sobre el reciente descubrimiento de que los cachorros de hiena que tienen toxoplasmosis son más propensos a acercarse a los leones y a terminar muertos que sus compañeros no infectados.

El fundador de Tesla y SpaceX sugirió que el parásito responsable de la toxoplasmosis, que afecta al cerebro, puede incentivar a los humanos a crear inteligencia artificial (IA) avanzada.

«La toxoplasmosis infecta a las ratas, luego a los gatos y después a los humanos que hacen videos de gatos», escribió Musk en su cuenta de Twitter, agregando que se entrena a la IA con «videos de gatos de Internet» para que alcance niveles de inteligencia superhumana, convirtiendo así a la toxoplasmosis «en el verdadero árbitro de nuestro destino».

Los parásitos que provocan la toxoplasmosis afectan a la mente de los animales infectados y los hacen perder el miedo ante los depredadores que pueden hacerles daño.

In a first-of-its-kind study in Kenya, scientists found hyena cubs infected with toxoplasmosis are more likely to approach—and get killed by—lions than their uninfected peers https://t.co/yznwmWuL1W

— National Geographic (@NatGeo) July 2, 2021