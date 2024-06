Novedades de la Crónica de Medio Siglo (3)

Lucas Pellicer (gRRound! Ediciones).- Llegó el verano y llegó con él ‘Efímeros logros‘, el último episodio publicado de la Crónica de Medio Siglo. No estuvo en la Feria del Libro ni falta que hace, porque nuestro calendario no tiene que ver con oportunidades comerciales sino con un proyecto de largo alcance que dura ya década y media, con casi doce mil páginas publicadas en 168 capítulos.

El escritor americano Raymond Carver reflexionando en cómo escribir un cuento -su especialidad, la narración corta, lo contrario de la Crónica- recordaba: ‘Decía Isak Dinesen que ella escribía un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperación… El esmero es la única convicción moral del escritor, lo dijo Ezra Pound… Guy de Maupassant dice acerca de la escritura: Ningún hierro puede despedazar tan fuertemente el corazón como un punto puesto en el lugar que le corresponde. .. En definitiva sólo podemos llevarnos a la tumba la satisfacción de haber hecho lo mejor, de haber elaborado una obra que nos deje contentos’.

Y de sus cuentos añadía lo que nosotros podemos atribuir también a la crónica: ‘La definición que da V.S. Pritcher del cuento como “algo vislumbrado con el rabillo del ojo”, otorga a la mirada furtiva categoría de integrante del cuento. Primero es la mirada. Luego esa mirada ilumina un instante susceptible de ser narrado. Y de ahí se derivan las consecuencias y significados. Por ello deberá el cuentista sopesar detenidamente cada una de sus miradas y valores en su propio poder descriptivo. Así podrá aplicar su inteligencia, y su lenguaje literario (su talento), al propio sentido de la proporción, de la medida de las cosas: cómo son y cómo las ve el escritor; de qué manera diferente a las de los demás las contempla. Ello precisa de un lenguaje claro y concreto; de un lenguaje para la descripción viva y en detalle que arroje la luz más necesaria al cuento que ofrecemos al lector. Esos detalles requieren, para concretarse y alcanzar un significado, un lenguaje preciso, el más preciso que pueda hallarse. Las palabras serán todo lo precisas que necesite un tono más llano, pues así podrán contener algo. Lo cual significa que, usadas correctamente, pueden hacer sonar todas las notas, manifestar todos los registros’.

Hablamos, en esta serie de entrevistas mensuales que hemos iniciado en la primavera pasada, con nuestro autor (que es también el editor de esta Guía Cultural) para que nos resuma el nuevo episodio, y valore lo más significativo:

R.- He procurado que los títulos de los capítulos den una idea de la variedad de contenido. Podríamos decir que aunque lo más significativo sean los logros de Barcelona’92 y la Expo de Sevilla, junto a la captura de la jefatura de ETA en pleno, el momento de mayor plenitud nacional e internacional de la monarquía de Juan Carlos I, no se quedan atrás injustificables asuntos, como Ibercorp o el Antenicidio, que van finalmente a lastrar como efímeros los logros de 1992. Todo ello enmarcando el naufragio del núcleo duro del FRAP y las andanzas de ‘Ricardo Acero’, que va a intentar con los verdes lo que no pudo con los eme-ele.

P.- Lo que ocurre en España en esos primeros años noventa estará relacionado con el contexto internacional, me figuro.

R.- Absolutamente. Desde la irrupción del teniente coronel Hugo Chávez Frías en Venezuela y la matanza de Waco en Estados Unidos, a la aceleración de la transición en Albania y la voladura de Yugoslavia en una guerra civil por etapas, con la Cumbre de Río que supuso la emergencia planetaria de los planteamientos ecologistas al tiempo que la adalid de la política verde, Petra Kelly, moría extrañamente, mientras Lady Di se enfrentaba a la corona británica y Fujimori derrotaba a Sendero Luminoso en el Perú.

P.- Y supongo que mientras ocurrían los grandes fastos de Barcelona y Sevilla, otras cosas importantes sucederían en el país en segundo plano.

R.- Y qué cosas… El crimen de Alcácer y el secuestro de Olot, el cese del jefe de la Casa Real, el descubrimiento de ‘Villa Meona’, la cuarta victoria consecutiva de Felipe González en las elecciones generales -con el juez Garzón de segundo en la lista- y su inmediata victoria interna contra los guerristas, las pugnas por el control de las televisiones privadas… Lo cierto es que resulta imposible enumerar un conjunto de temas tan complejo y variado.

P.- Cierto, publicaremos el índice al final de la entrevista para los interesados. Siempre me ha intrigado qué criterios emplea para seleccionar los temas, a qué se debe esa combinación de asuntos aparentemente tan sesudos unos y tan triviales otros, ese explorar los acontecimientos desde diferentes puntos de vista, ese empeño en indagar en la vida de personas importantes y anónimas que fueron noticia fugaz.

R.- Yo también me pregunto por esa curiosidad enfermiza de ir más allá del decorado. Siento que alguien, que algo me guía en la tarea. Es un ‘Pepito Grillo’ que va desbrozando la senda en la selva de los hechos. La tarea empezó así, dictada por una fuerza superior, quizás mi subconsciente, mi inconsciente, pues desde hace décadas me entrené para escucharlo, una combinación de azar y destino que es como yo veo a dios en nuestros tiempos, que a cambio de darme la felicidad de sentirme realizado, me somete a una dura subida al Gólgota, a una virtual crucifixión de soledad, incomprensión, vacilaciones y escarnio.

P.- La Pasión según San Ricardo Acero…

R.- (Risas y señas de asentimiento) Es una tarea imposible, conforme la crónica se acerca al presente se hace más difícil, porque el laberinto de las fuentes directas e indirectas se espesa, hasta resultar impenetrable por tiempo necesario, por energía a desplegar. Vislumbro resignado que será la IA, esa ya mítica inteligencia artificial, la que pueda acometer la tarea, y que el cronista humano trendría que ser el que la abastezca de manera honesta de datos, con un certificado de fiabilidad repasado por otra IA, a su vez alimentada por neomonjes postmoralistas. Lo cierto es que escribir la Crónica es descubrir sorprendentes concomitancias significativas, que diría Jung, a través del espacio y del tiempo. Es lo más apasionante; también me gusta desbrozar, comparar y sintetizar informaciones divergentes escritas con descuido y prisa en su momento, y lo que mencionabas antes, reconstruir las trayectorias humanas de los personajes, previas y sobre todo posteriores a su aparición en escena; o también entender y luego explicar los procesos y sus circunstancias.

P.- ¿Y lo más tedioso?

R.- Pues por ejemplo, la terminología, como la he ido cambiando para emplear el idioma en el que escribo. Empecé con la geográfica más evidente, como Lérida y Pamplona, Baracaldo o Tarrasa; seguí con los nombres y apodos vascos y catalanes -Chomin, Anchón, Chiqui- y luego fui ampliándolo a cuestiones más complicadas como el uso de los términos Vascongadas o CAV (Comunidad Autónoma Vasca) en vez de País Vasco o Euskadi, erchaincha por ertzaina, aberchale por abertzale, hasta casi generalizar el uso del término castellano en lugar del catalán, vasco, gallego, etc., que a menudo han sido recreados. Me cuesta mucho trabajo de edición y antipatías en los sectores separatistas e incluso nacionalistas -antesala de los primeros- que no respetan que yo entienda que si ellos euskarazan o catalanizan su nombre y apellidos, yo tengo derecho a escribirlos en el español que es la lengua de todos los españoles. Como me cuesta el tedioso teclear de sustituir mayúsculas mayestáticas en las denominaciones de organismos, el uso de la cursiva, en fin, todo lo que haría un buen profesional, un corrector editorial que desgraciadamente no tengo.

P.- Esto de corregir fórmulas que acertadamente o no ya se han impuesto lo veo polémico y desde luego no generador de popularidad.

R.- Me temo qeu es así, pero me he propuesto usar el idioma oficial español en nombres propios y localizaciones geográficas de Vascongadas y Cataluña y procuro traducir siempre el argot y los apodos usados por ETA.

P.- Dicen que hay un auge de la novela histórica.

R.- Lo hay, todo sea para no enfrentarse a los hechos. Cómo de difícil resulta el desafío de colarse en la historia real y abrir caminos ficticios, le preguntaban a Arturo Pérez-Reverte en 2017. Y él se explicaba muy ufano: lo aprendí directamente de Alejandro Dumas. Se trata de tomar la historia, utilizar el marco y falsificar el cuadro. Que a simple vist veas «La rendición de Breda», pero luego te acercas y hay un juego de detalles, ves un personaje algo cambiado y es Alatriste… Falsificar la Historia, aparte de que es divertido, funciona muy bien… El límite es la credibilidad. Pero cuanto más has leído, más sabes, y dentro de esos límites puedes mover a tus personajes, falsificando la historia’. Y eso que él es de los que se documentan de verdad, para algo es tan famoso y tan rico. Qué decir de las decenas y decenas de novelas ‘históricas’ que aparecen cada año. Yo voy por otro camino, más empinado pero con mejores vistas.

P.- Da usted la impresión de estar algo frustrado, de ser un poco envidioso del éxito ajeno.

R.- Debo reconocerlo. Hace un tiempo, Manuel Vicent, que a veces escribe algo interesante, recordaba que en el pequeño entramado de calles del madrileño Barrio de las Letras convivían en el Siglo de Oro como vecinos Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Góngora. Cervantes y Calderón de la Barca. No hay guía turístico que deje de explicar a los visitantes como nota característica de esos escritores, más allá de la magnitud de su obra, los insultos que se lanzaban, la inquina que se profesaban, el ingenio que utilizaban para zaherirse unos a otros. Quevedo odiaba a Góngora hasta el punto de comprar la casa donde vivía para desahuciarlo, regularmente le mandaba raciones de tocino para infamarle como judío converso, y de su nariz hizo un soneto demoledor. Por su parte, Góngora se limitaba a llamarle cegato y patizambo. Lope era un triunfador y Cervantes un genio sin lectores, pero ambos se tenían unos celos muy consolidados. En esas callejuelas se respiraba entonces el aire viciado de la envidia y del resentimiento que no ha cesado a lo largo de la historia de toda la literatura española, en la que el éxito suele ir acompañado de la maledicencia y del escarnio. Cuanta más gloria más vilipendio, cuanto más talento más desprecio’. Así lo ven aquellos a los que la fortuna ha sonreido, y tiene sus razones. Hoy por aquí o cerca, por el barrio de las letras andan Vargas Llosa, Mayorga, Muñoz Molina y algunos otros consagrados, y por aquí también andamos algunos parias que alguna vez nos hemos cruzado con ellos por las calles dedicadas a Moratín, Echegaray y Ventura de la Vega, o por el triángulo mágico que forman las que se denominan Cervantes, Quevedo y Lope de Vega. ¡Que envidia, sí, pero qué desgana!

P.- ¿Entonces?

R.- Entonces… Decia Emmanuel Carrère en 2017: ‘El periodismo puede ser tan literario como un poema, una novela o una obra de teatro…Hay dos familias principales: están los analistas, los columnistas, los editorialistas; y luego los reporteros, los que estamos del lado de la narración. Ninguna de estas dos familias está por encima de la otra, pero yo no podría estar en la primera, sé que no soy capaz’.

VER ENTREVISTAS ANTERIORES:

–Mayo de 2024

–Abril de 2024

referencias que cita el entrevistado:

–-En el templo de Arturo Pérez-Reverte, donde crea novelas como «Eva», la secuela de «Falcó»

Jesús García Calero

17:30 25/06/2024

—Agravios, desprecios, inquinas y otras virtudes literarias

Manuel Vicent

05 jun 2021 – 05:30 CEST

21:57 27/11/2022

—Emmanuel Carrère: «El periodismo puede ser tan literario como un poema o una novela»

Javier Blánquez

14 nov. 2017 03:07

11:07 14/11/2017