Novedades de la Crónica de Medio Siglo

Lucas Pellicer

Nos hubiera gustado anunciar este mes de mayo la publicación del nuevo episodio de esta descomunal Crónica de Medio Siglo, pero el autor, preso de comprobaciones, explicaciones y citaciones, aún no termina. Dejemos que nos lo explique y adelante algo de los contenidos:

-‘Bueno, es que tiras del rabo de una cereza y sale todo un cesto. Estoy en la revisión final del libro, y sin embargo necesitaba más comprobaciones de lo que yo pensaba, y mejorar no pocos apartados de los diferentes capítulos. Y como me he colocado en las 600 páginas quizás tenga que pasar el capítulo final al próximo episodio. Es el 186, se titula ‘Ruedan cabezas’ y hace referencia a las caídas estrepitosas del hasta ese momento eficaz director de la guardia civil, Luis Roldán, y el hasta ese momento ejemplo de excelencia empresarial y gran esperanza del capitalismo patrio, el presidente de Banesto, Mario Conde.

-Pues en una pena, esperaremos al siguiente episodio, que por cierto será ya el último de la segunda serie, que ya va siendo hora de terminarla.

-Lamento decirte que será el penúltimo, por las mismas razones anteriores, la Crónica se estira como un chicle y en los años noventa del pasado siglo ocurren demasiadas cosas importantes, más de las que yo recordaba.

-Vaya, ¿y qué se puede adelantar del 28º episodio, aparte del título -‘Efímeros logros’- y de que discurre entre 1992 y 1993?

-Pues es el año de la confirmación de España en el panorama internacional, de la constatación interna y externa de que el vericueto de transición a la democracia ha sido todo un éxito, y que el país está consolidado. Pero inmediatamente se complica, de ahí el título de efímeros logros, porque bajo la euforia de las celebraciones de Barcelona’92 y la Expo, se está confirmando la pérdida de rumbo que anunciábamos en el episodio anterior, eclosiona la cultura del pelotazo y los escándalos afectan a las máximas alturas. Es el final dramático del felipismo y el preludio agitado de la alternancia en el poder que llegará en 1996.

-¿Quieres decir que mientras los éxitos de la transición española son celebrados mundialmente, el país empieza a dar bandazos?

-Exactamente, ese es la conclusión que podría sacarse de la sucesión de acontecimientos de un año vertiginoso, que también tiene cosas positivas, como la desactivación policial de ETA, aunque también fuera efímera.

-Supongo que como siempre, recorres un abanico muy variado de temas entrelazados

-Los enunciados principales son más o menos estos: el caso Ibercorp, la historia de Ignacio Recarte. el trío Artapalo, ‘Azcoiti’ y la vía muerta, los restos del FRAP se disuelven, la Expo de Sevilla, el antenicidio, la Olimpiada de Barcelona, cénit juancarlista, ¿sabes que Sabino se nos va?, la baza del juez estrella, con Los Verdes, el cerco a Galindo, y finalmente el mencionado ‘Ruedan cabezas’, que tendré que aplazar seguramente.

-A los que lo vivieron, algunas cosas les sonarán, como Ibercorp, Artapalo, Sabino o Galindo, pero Recarte…

-Fue uno de los pistoleros de ETA más mortífero y el más famoso de sus arrepentidos. Su historia es ilustrativa y sirve de reflexión sobre la violencia política de aquellos años más allá de lo consabido. En el episodio se cuentan también otros asuntos de la lucha entre etarras y fuerzas de seguridad como nunca creo que se han contado, con sus antecedentes y consecuencias dando la palabra a protagonistas y testigos que hablaron mucho después, y en ese sentido entran también en liza la pareja Urrusolo-Guisasola o el trío Artapalo, todos ya más o menos arrepentidos de su pasado. Y es que parece mentira lo poco que se sabe de la auténtica cronología y funcionamiento de la dirección de ETA en su larga historia. El hermetismo casi total y absoluto de los que la ejercieron, las contradicciones y suposiciones de los atestados policiales y de las mismas sentencias, y la falta de un estudio riguroso comparativo de todas las fuentes existentes, incluidas las miles de informaciones parciales y apresuradas de los medios, casi siempre procedentes de fuentes policiales, que afirmaban lo que podían o les interesaba en cada momento, convierten la historia interna de ETA en una asignatura todavía pendiente a la que esta Crónica de Medio Siglo se esfuerza en la medida de sus escasas fuerzas en aportar algo de coherencia.

-Y en otros asuntos también debe ser difícil moverse entre versiones e interpretaciones a veces contradictorias

-Yo al principio pensaba que sería capaz de reconstruir en buena medida la historia fidedigna de este último medio siglo, pero conforme avanzo he tenido que rendirme a la evidencia de que es imposible establecer de forma totalmente verídica lo ocurrido, que es ímprobo desenmarañar las confusiones y omisiones de las noticias periodísticas y establecer la veracidad de las declaraciones contradictorias de unos y otros. El magma viscoso que resulta de la documentación disponible escrita y audiovisual, desde libros a documentales, de noticias a testimonios, de informaciones puntuales a reportajes posteriores, de recuerdos, análisis, biografías y declaraciones, a veces resulta impenetrable, y a menudo caótico. Por eso he optado por presentar el panorama en su diversidad, aún a costa de que datos y testimonios se contradigan a menudo unos con otros. Dejo que el lector saque sus propias conclusiones y esbozo apenas una visión coherente del período, que es la gran aportación de este proyecto, o al menos así lo creo.

-O sea que la Crónica no va a misa, como se dice.

-Al final es una aproximación, por aguda que resulte en el mejor de los casos; toda narración por verídica que sea es incompleta, el prisma de la realidad en su inabarcable complejidad se escapa al observador más atento y hay que ser consciente de ello. ¿Ejemplos de ello en este episodio? Pues el asunto de las escuchas ilegales de La Vanguardia, por ejemplo, o el caso colateral y más importante de la identidad de ‘El Lobo’, otro personaje legendario.

-¿Y eso del ‘antenicio’? Se supone que viene de juntar ‘antena’ con homicidio

-Fue uno de los episodios principales de la lucha por el control de los medios de comunicación que se vivió intensamente en esa década. Viene del nombre de ‘Antena 3’, un proyecto próspero de radiotelevisión que fue troceado. Implicó a los poderes fácticos y terminó con la imposición del Grupo Prisa sobre todos los demás.

-Por lo que parece también en este año tiene lugar el final del FRAP.

-El partido que lo fundó y lo mantuvo se disuelve después de derrocar a su máximo gerifalte. Pero la historia continúa hasta hoy, porque este hombre lo refundará y las siglas del PCE(m-l) aún existen.

-¿Y como vas de fuerzas después de casi doce mil páginas publicadas?

-Mal, debo reconocerlo. Hasta pienso a veces que escribir esta crónica es una especie de penitencia inesperada por haber creído en mi juventud en la revolución violenta. Como me dice a menudo una de las lectoras más fieles, es apasionante pero no es un plato de gusto el conjunto de horrores, mezquindades, engaños y vilezas que se esconde tras las apariencias; desbrozar la historia oficial e ir al fondo, descubre un claroscuro que incomoda a los que ya tienen una idea fija.

-¿Y de lectores?

-Mal también. Comprendo que el desafío de apuntarse a la Crónica es imposible para una inmensa mayoría -la que construye los superventas de novelillas de amoríos e intrigas; empieza a ser como leer los Episodios Nacionales de Galdós de una tacada, uno detrás del otro. Yo los he leído completos a lo largo de un par de años, hace tiempo, y ello sin descuidar ninguna de mis numerosas tareas, incluida la de vivir plenamente. Pero confieso que no los leí en orden cronológico sino que empecé por donde más me interesaba y di saltos a delante y atrás. Quitando a la minoría minoritaria que va siguiendo la Crónica cronológicamente desde que comenzó su publicación, me parece que sería la forma de iniciarse en ella.

-Pues esperamos la próxima entrega.

-Confió en que sea para el mes que viene’.

Mientras, les dejamos una serie de enlaces históricos que a los veteranos gustará recordar y a los que van llegando quizás también:

—Reseña del inicio de la publicación de la primera serie en 2015

—Entrevista al terminar de publicar la primera serie en 2018

—Presentación en la Tertulia de Historia del Casino de Madrid en 2019

—Edición digital de la primera serie en 2020

—Un coloquio virtual en 2021

—Una entrevista con truco en 2022

‘Crónica de medio siglo. Del FRAP a Podemos. Un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’

José Catalán Deus

gRRound! Ediciones, 2015-2023

Consta de tres series:

-‘LA CHISPA Y LA PRADERA’

1. Los prochinos y su quimera (1960-1967)

2. Vientos del 68 (1968-1970)

3. Afanes revolucionarios (1971-1973)

4. Aquel Primero de Mayo (1973)

5. Entre Carrero Blanco y Puig Antich (1973-1974)

6. El franquismo se tambalea (1974)

7. Al ataque (1974-1975)

8. Verano sangriento (1975)

9. Los fusilamientos (1975)

10. Agónico final (1975)

11. Cambio de Régimen (1975)

-‘UNA TRANSICIÓN DE NUNCA ACABAR’

12º. Difíciles comienzos (1976)

13º. Sin ruptura (1976)

14º. No habrá república (1977)

15º. A votar (1977)

16º. Doña Constitución (1978)

17º. Misión cumplida. O no (1978-1979)

18º. Terror al cubo (1979)

19º. Antes del gran susto (1980)

20º. Un lunes de febrero (1981)

21º. El Rey coge el timón (1981)

22º. ¡Felipe, Felipe! (1982)

23º. Puños y rosas (1983)

24º. Consolidando el juancarlismo (1984-1985)

25º Al desencanto de cabeza (1985-1987]

26º Lo de Hipercor y mucho más (1987- 1989)

27º ¿Se pierde el rumbo? (1989-1991)

28º Efímeros logros (1992-1993)

29º Alternancia (1993-1999)

-‘TEJER Y DESTEJER’ (2000-2014).