La buena nueva de este mes de abril es la aparición del 27º episodio, que no por casualidad se titula interrogando: ‘¿Se pierde el rumbo?’ Es el momento quizás más importante e ignorado del último medio siglo, cuando el impulso de mejora se angosta, cuando el espejismo europeo se diluye, cuando poco antes de que nos hagan el país de moda en el mundo mundial con los juegos olímpicos en Barcelona y la exposición universal en Sevilla, el partido para cuyo predominio se hizo la transición, y que lleva una década en el poder, sufra de cierta necrosis interna, y el monarca,’recoronado’ el 23-F, se despendole un tanto.

Este episodio (más información aquí) que cubre el tránsito entre los años 80 y 90, consta de los siguientes capítulos: Conversaciones en Argelia – Transiciones balcánicas – El comando francés – Operación Nécora – La dama del rumor – Tormenta en el desierto – Felipe y ‘Arfonso’ se divorcian – Derrota del Grapo – Filesa, la madre de las corruptelas – Los eme-ele se van a pique – Explosivos contra los niños – Cierra ‘El Inde’ – Bush y Gorbachov se citan en Madrid.

Y también merece destacarse en su variado contenido: Llega la tele privada – Un plan de paz para el Sahara – La fantasmal Red Gladio – El retorno del marqués Ruiz Mateos – Monsieur Henri Parot – De Bucarest a Tirana – El final de los Ceaucescu y la caída de las viudas rojas – Marta Gayá y Bárbara Rey – Los Verdes, de moda – ‘Nacionalizar’ Cataluña – Guerristas y felipistas – ‘Raúl Marco’ defenestrado – Falcone, Borsellino y la Cosa Nostra – Un siglo de cárcel para Amedo y Domínguez – Irene Villa frente a ‘Cantauri’ y ‘Anboto’ – El final de la Urss – El soviet de Marinaleda.- El vaivén de Ucrania.

El próximo episodio está en proceso de edición. Es el 28º de la Crónica, se titula ‘Efímeros logros’, y discurre en torno a los siguientes temas: El trío Artapalo – El año triunfal – La Cumbre de Rio – La Expo de Sevilla – Barcelona’92 – Recarte se arrepiente – Ibercorp y la cultura del pelotazo – El antenicidio – Villa Meona – Sabino se nos va.

Mientras el país entero inicia 1992 pendiente de los preparativos de los juegos olímpicos, la expo, el 500º cumpleaños del descubrimiento de América o la capitalidad cultural europea madrileña, ocurren otras cosas destacables: la disolución del partido que había creado el FRAP, los intentos desesperados de ETA por aguar la fiesta, y su fracaso provisional; el escándalo financiero de Ibercorp en el núcleo duro de la nueva clase dominante, la gente guapa del PSOE; la fuga del grapo más peligroso. Y por esos mundos, el agravamiento de la guerra civil yugoslava, la consagración del movimiento ecologista, y hasta el primer intento de Hugo Chávez por hacerse con el poder en Venezuela. De todo ello y mucho más se ocupará este episodio de publicación prevista próximamente.

Unos ‘Episodios Nacionales’ de nuestra época (ver la serie completa)

Siguiendo el rastro de un grupo revolucionario cuyos antecedentes se remontan a comienzos de los años sesenta del pasado siglo y cuyos últimos coletazos aún perviven, esta crónica periodística -el que dicen que será el género literario representativo del siglo XXI- engarza en un único relato todos los grandes acontecimientos del período, comenzando por el surgimiento de los grupos radicales prochinos y continuando a través de Mayo del 68, el Proceso de Burgos, el magnicidio de Carrero, la ejecución de Puig Antich, el conato de guerrilla urbana y los fusilamientos del verano de 1975, la muerte de Franco, el prisma complejo de la Transición, el terrorismo de ETA y GRAPO, la Constitución, el 23-F, el felipismo y el aznarismo, los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis iniciada a mediados de la década pasada, los brotes indignados, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, la abdicación real…. para terminar con lo que parece el inicio de otro ciclo histórico.

Hay que referirse a Benito Pérez Galdós para encontrar algo semejante -y tan superior sin duda- en la literatura española contemporánea. Los Episodios Nacionales de Galdós son ficción y esta Crónica es absoluta no ficción, reconstrucción periodística; son caminos diferentes, el de la novela y el de la crónica para reconstruir un período histórico. Pero esta Crónica va camino de emular lo que significaron los Episodios Nacionales en el tránsito del siglo XIX al XX y convertirse en una referencia única e imprescindible del último medio siglo de nuestra historia, el tránsito del siglo XX al XXI.

Algunas opiniones a considerar:

‘Leyendo estos episodios percibo que viví aquellos años sin llegar a saber casi nada de lo que sucedía en la España de entonces. La paradoja es que guardaba de este pasado la sensación de que yo formaba parte de los españoles bien informados. Su lectura desmiente esta impresión porque el relato prescinde de los titulares de la época y entra minuciosamente en el detalle y la complejidad de cualquier acción colectiva. ‘Crónica de medio siglo’ penetra inmisericorde en la raíz de los acontecimientos de aquellos años y de aquí el replanteamiento personal de nuestra memoria ante los hechos descritos. Los acontecimientos están narrados con una justa objetividad que va más allá de la asepsia estadística de hechos, fechas, lugares y personas. Hay una forma descriptiva que resulta especialmente amena porque incita nuestro morbo por conocer las consecuencias de lo sucedido. Se trata de unas crónicas imprescindibles si queremos acercarnos a las razones que promovieron lo que hoy estamos viviendo en esta España desestructurada’ (Albert Boadella, dramaturgo).

‘José Catalán se ha decantado por utilizar el gran angular, erigiéndose en cronista de una época. Como hiciera antaño Benito Pérez Galdós en los Episodios Nacionales, que de algún modo son la referencia implícita de esta obra […] Tiene la virtud de haber sabido engarzar en un único relato todos los grandes acontecimientos del período […] Estamos ante una obra de incuestionable interés, no solo para el gran público, sino también para los historiadores profesionales. La lectura de estos volúmenes, pese a su inhabitual extensión, resulta fácil y hasta cómoda, ya que los hechos se incardinan con anécdotas, alusiones presentistas y reflexiones personales que provocan una cierta interacción con el lector, ya sea por la vía de la memoria compartida o por la controversia que pueden provocar […] Será difícil no reconocer la enorme contribución empírica y reflexiva de esta ambiciosa crónica, lectura obligada para quienes pretendan reconstruir la historia de los proyectos radicales en el último medio siglo’ (Julio Pérez Serrano, presidente de la Asociación de Historia Actual, HAOL n.º 49, 2019, pags 151-166).

‘Aporta algo fundamental, una visión de conjunto, equidistante de todas las visiones partidistas. Según su autor, es «un proyecto apasionado, que «nació sin planearse» y que ha ido creciendo con el paso de los años; sigue la trayectoria del FRAP, pero se completa con la de otros colectivos afines y opuestos, un rompecabezas lleno de sentido, una historia plural que a nadie defiende ni contra nadie se dirige, que quiere basarse en los hechos, en los protagonistas y sus circunstancias’ (Agencia Efe, R CULBT 01-26 00328).

‘…Esa es la wikileyenda. La historia real es mucho más complicada, sórdida y apasionante. La conocemos porque, en 2015, José Catalán Deus («Ricardo Acero», en la clandestinidad), uno de los dirigentes destacados del FRAP, emprendió la tarea ciclópea de contar el último medio siglo de la historia de España a través de las enrevesadas peripecias de los grupos prochinos en la España de los años sesenta del siglo XX […] Los primeros once tomos, que componen la primera serie, son los más valiosos pero, en conjunto, se trata de un archivo incomparable e inagotable […] José Catalán Deus hizo también en 2013 un documental con el mismo título, La chispa y la pradera, que se puede ver en Filmin, con testimonios directos de los jefes del FRAP aún vivos’ (Federico Jiménez Losantos, periodista, ‘La vuelta del comunismo’, Espasa, 2020).

‘La trayectoria seguida por la extrema izquierda es el principal objeto de atención, y en particular el FRAP, en cuyas filas militó el autor […] Aquí todo fue más áspero con el propósito de incendiar “con una chispa la pradera”, esto es, generar una lucha de masas violenta para acabar con el franquismo […] Una amplia base documental y jugando a fondo con la historia oral y con su propia condición de observador participante […] Aquí reside la mayor importancia del trabajo, la reconstrucción de un laberinto político’ (Antonio Elorza, historiador, El País, suplemento cultural Babelia, 13-11-2015.).

‘Para este escaso número de buscadores de la verdad se ofrece este trabajo ímprobo y no obstante necesario, fruto de una minuciosa investigación de un periodista muy bien pertrechado culturalmente y con demostrada capacidad para contar cosas que, además, se da la circunstancia de que estaba allí en donde ocurrieron los hechos. Poco rédito sacará el autor, José Catalán Deus, de este trabajo que ha hecho, destinado, como he dicho al principio, a unas escasas minorías de hoy, pero que resultará indispensable para los historiadores del futuro que quieran explicar este tiempo ya pasado, pero que condiciona en gran manera nuestro presente. Esta colección de libros es una obra para sibaritas, para amantes de la verdad, para personas que no se conforman con cualquier cosa que se nos dice y prefieren investigar y extraer conclusiones por sí mismas’ (Vicente Torres, crítico, Libros, marzo de 2021).

‘De ciclópeo se puede calificar el intento de José Catalán de relatar, en una serie de libros, medio siglo de vida política española, tomando como eje la historia de un partido maoísta de extrema izquierda […] Dirige una mirada larga y amplia hacia atrás, sin ira ni complacencia […] Maneja abundante información bibliográfica y documental, escrita y audiovisual, así como la obtenida en entrevistas, y, por supuesto, sus propios recuerdos, en su faceta de narrador y, a la vez, participante y coetáneo observador de gran parte de los hechos narrados […] Es una narración cuajada de historias cruzadas, abundante en datos, prolija en personajes y situaciones, con meandros y saltos atrás describiendo hechos y trayectorias […] Una historia de seres humanos, donde no todo es entrega a la causa de la revolución y abnegación personal, que las hay, sino también cálculo, ambición, oportunismo, envidias, rencillas, deslealtades, celos, amoríos y divorcios, con sus correspondientes efectos políticos y organizativos. El autor ofrece una crónica política del país como si fueran unos nuevos episodios nacionales al estilo de Galdós […] Es una serie recomendable para estudiosos […] para nuevas generaciones de lectores, estudiantes y, sobre todo, activistas sociales y políticos, y desde luego para jóvenes historiadores’ (José M. Roca, sociólogo, Trasversales nº 54, pag. 72, marzo de 2021).

‘Un estudio histórico imprescindible para entender la historia española de las últimas décadas […] José Catalán Deus escribe con sobriedad sin renunciar a la belleza literaria. Su alma de periodista está presente en todos y cada uno de los capítulos’ (Luis María Anson, editor, El Cultural, El Mundo).