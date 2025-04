Real Madrid sobrevive hasta a la expulsión de Mbappé: victoria agónica con 10 jugadores

El Real Madrid logró una victoria crucial este domingo, 13 de abril de 2025, al imponerse por 0-1 al Alavés en Mendizorroza.

En un encuentro que tuvo de todo: tensión, polémica y una heroica resistencia tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Kylian Mbappé en la primera mitad.

El solitario gol de Eduardo Camavinga mantiene al equipo blanco en la pelea por LaLiga, aunque con apenas margen de error frente a un Barça que también cumplió este fin de semana.

El partido arrancó con un Alavés combativo que complicó las salidas del Madrid desde el primer minuto.

Sin embargo, los de Ancelotti encontraron su momento en el minuto 34, cuando Camavinga aprovechó un rechace dentro del área para enviar el balón al fondo de la red. E

l tanto fue un bálsamo para los merengues, que sabían que cualquier tropiezo podría ser fatal en sus aspiraciones ligueras.

El contexto se complicó solo cuatro minutos después, cuando Mbappé protagonizó una acción insólita.

En una entrada violenta sobre Antonio Blanco, exmadridista y ahora pieza clave en el Alavés, el francés vio inicialmente tarjeta amarilla. No obstante, tras la revisión del VAR, el árbitro César Soto Grado corrigió su decisión y mostró la roja directa al delantero.

