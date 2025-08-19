Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Real Madrid – Osasuna de la primera jornada de Liga

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche de estrenos y regresos.

El Real Madrid recibe a Osasuna este martes 19 de agosto de 2025 a las 21:00 horas, en lo que será el primer partido oficial de la temporada y el debut liguero de Xabi Alonso como técnico blanco.

Tras una pretemporada comprimida por el Mundial de Clubes, la expectación se dispara: nuevas caras, viejas ambiciones y el regreso del público a un estadio que busca recuperar su aura de fortaleza inexpugnable.

La cita podrá seguirse en directo por televisión en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar, 113 en Orange), DAZN LaLiga2 (58 en Movistar, 114 en Orange) y LaLigaTV Bar.

Para los más digitales, habrá cobertura minuto a minuto y contenido especial en las principales webs deportivas.

Xabi Alonso: el esperado relevo generacional

La llegada de Xabi Alonso marca un antes y un después en el banquillo madridista. Tras la salida de Carlo Ancelotti hacia la selección brasileña, el club apuesta por un técnico joven pero curtido, capaz de revolucionar el estilo desde la pizarra. Alonso, que ya dejó huella como jugador entre 2009 y 2014, aterriza tras consagrarse campeón de Bundesliga con el Bayer Leverkusen y prometer convertir al Madrid en una «fuerza imparable».

El vasco debuta con presión añadida: tras una temporada sin títulos mayores y con fichajes estelares como Mbappé y Alexander-Arnold, el objetivo no es otro que recuperar el trono nacional y europeo. Eso sí, con cierta ironía: ¿será capaz Alonso de domar el vestuario más exigente del planeta… o acabará echando mano del mítico “partido a partido”?

Alineación posible del Real Madrid: incógnitas y novedades

Las lesiones marcan la hoja de ruta para el estreno liguero. No estarán Camavinga, Endrick, Bellingham ni Mendy; tampoco el sancionado Rüdiger. El once inicial tiene pinta de laboratorio:

Lunin bajo palos tras su consolidación.

bajo palos tras su consolidación. Defensa con Alexander-Arnold , Militao (ya recuperado), Alaba y Carreras .

, (ya recuperado), y . En el centro del campo regresa Valverde , líder natural tras su paso por banda.

, líder natural tras su paso por banda. El timón será para Tchouaméni , acompañado por un Brahim Díaz que repite titularidad por la derecha, tras sus buenas prestaciones veraniegas.

, acompañado por un que repite titularidad por la derecha, tras sus buenas prestaciones veraniegas. Arriba, la dupla soñada: Vinicius y Mbappé compartirán ataque desde el inicio, prometiendo velocidad y goles.

No se descarta el debut del joven Mastantuono, fichaje reciente al que le han dado dorsal “de estrella” antes incluso de pisar el filial.

Osasuna: a dar la sorpresa ante los gigantes

El conjunto navarro, ahora dirigido por Alessio Lisci, llega al Bernabéu con ganas de plantar cara. La pasada campaña acabó noveno, alternando buenos momentos con otros menos inspirados. Su pretemporada ha sido irregular —empates ante Lorient, derrotas ante Racing— pero la motivación para medirse al Madrid está fuera de toda duda.

Su amenaza principal sigue siendo Ante Budimir, siempre peligroso en área rival. Lisci confía en salir reforzado del coliseo blanco o al menos evitar una goleada que deje secuelas.

¿Dónde ver Real Madrid – Osasuna?

Para no perder detalle del estreno liguero:

En España: DAZN LaLiga (dial 55 Movistar / 113 Orange) DAZN LaLiga2 (58 Movistar / 114 Orange) LaLigaTV Bar (Movistar Plus)

Online: Minuto a minuto y crónica posterior en As.com, Mundo Deportivo y El Confidencial

Internacional: Estados Unidos: ESPN+ Plus, ESPN App, ESPN Deportes, Disney+, Fubo Sports México: Sky Sports e Izzi Go Argentina: señal a confirmar



Pronóstico y ambiente previo: ¿será noche blanca?

Las casas de apuestas ven claro favorito al Real Madrid; la cuota para su victoria ronda apenas el 1.20 frente al empate (6.00) o triunfo rojillo (12.00). El ambiente es de ilusión contenida: los blancos quieren ver si Mbappé y Vinicius explotan juntos desde el primer día o si Xabi Alonso aún necesita tiempo para ajustar engranajes.

En redes sociales abundan bromas sobre la “era Xabi”, las combinaciones imposibles entre galácticos… y alguna referencia nostálgica a los tiempos donde los estrenos ligueros se saldaban con sustos inesperados.

Curiosidades del encuentro

Será el primer partido oficial de Xabi Alonso como entrenador del Madrid en Liga.

Mbappé debuta en partido oficial en el Bernabéu como jugador merengue.

Brahim Díaz suma su segunda titularidad consecutiva tras destacar en pretemporada.

Mastantuono podría convertirse en uno de los debutantes más jóvenes con dorsal “galáctico”.

Valverde regresa al centro del campo tras varios meses alternando posición.

Militao vuelve como titular tras superar su lesión grave.

Osasuna nunca ha ganado en Liga al Madrid como visitante desde su ascenso hace dos décadas.

El partido se juega en pleno agosto por obligación del calendario FIFA tras la participación blanca en el Mundial de Clubes.

Un duelo con sabor a nuevo ciclo… pero también a exigencia máxima. Si algo está claro es que todo lo que ocurra esta noche será analizado hasta el último pase.