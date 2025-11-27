El Liverpool naufraga ante el PSV en una noche de pesadilla europea para los ‘reds’ (1-4)

La noche del 26 de noviembre de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva de Anfield como uno de esos episodios oscuros que marcan a un club.

Los reds sufrieron una goleada que se recordará durante años, cayendo 1-4 ante el PSV Eindhoven en lo que fue su primer tropiezo en casa en esta edición de la UEFA Champions League. La humillación fue total y expuso las debilidades de un equipo que atraviesa una temporada convulsa bajo la dirección de Arne Slot.

Desde los primeros instantes del partido, el Liverpool ya daba señales preocupantes. El PSV llegó con una actitud decidida, desplegando un plan táctico bien definido y ejecutando jugadas que contrastaban con la torpeza defensiva del conjunto local.

A los cinco minutos, Cody Gakpo había puesto a temblar a la zaga inglesa, anticipando lo que sería una velada desastrosa.

Sin embargo, los reds lograron igualar momentáneamente gracias a un tanto de Dominik Szoboszlai en el minuto 15, quien aprovechó un rebote que el portero Walter Benítez no pudo contener tras un remate inicial del propio Gakpo. Por un breve momento, pareció que el Liverpool podría recuperar el control del encuentro. Pero la realidad iba a ser muy distinta.

La debacle táctica en el Merseyside

El Liverpool nunca logró encontrar su ritmo. La defensa, liderada por un Virgil van Dijk que cometió errores clave, fue completamente superada por la velocidad y astucia táctica del PSV. Guus Til puso el 2-1 en el marcador a los 36 minutos, aprovechando una jugada que puso al descubierto la vulnerabilidad del conjunto inglés durante las transiciones defensivas. Lejos de conformarse, los holandeses siguieron presionando sin descanso. La zaga del Liverpool se desmoronaba bajo esa constante presión, mientras los neerlandeses jugaban con una confianza que contrastaba marcadamente con la desesperación de los locales.

La segunda mitad se convirtió en un auténtico suplicio. Couhaib Driouech, delantero marroquí del PSV, se erigió como el verdugo implacable de una defensa inglesa que parecía perdida. El atacante anotó su primer gol en el minuto 73 tras un error defensivo de Ibrahima Konaté, quien permitió a Ricardo Pepi crear una ocasión clara que Driouech definió sin piedad. Con el marcador 3-1, Anfield comenzó a perder toda esperanza. Los aficionados locales, acostumbrados a ver a su equipo luchar al máximo nivel, contemplaban atónitos cómo su equipo se desmoronaba.

Pero no terminó ahí la pesadilla. Driouech completó su doblete en el minuto 91 con un potente disparo inatajable que impactó en el poste antes de cruzar la línea de gol. La asistencia llegó del ex jugador del Barcelona, Sergiño Dest, quien encontró espacio por la banda izquierda. El resultado final de 1-4 no solo representa una derrota; es un reflejo del colapso defensivo y táctico del Liverpool en una noche que preferirían borrar.

Contexto de una temporada turbulenta

Este resultado no es fruto del azar. El Liverpool ha vivido una temporada irregular desde que Arne Slot asumió las riendas del equipo. Aunque hace apenas tres semanas lograron vencer al Real Madrid en un partido que parecía indicar una recuperación tras caer ante el Galatasaray, los reds nunca han conseguido mantener esa consistencia necesaria para competir al más alto nivel europeo. La defensa ha sido un problema recurrente y su falta de solidez táctica ha quedado patente demasiadas veces.

Por otro lado, el PSV Eindhoven llega a este choque con una dinámica completamente distinta. El equipo holandés ha mostrado tres actuaciones consecutivas sobresalientes, evidenciando su capacidad para competir contra los grandes europeos. Esta victoria en Anfield es sin duda uno de los mayores logros de su campaña continental y les sitúa en una posición privilegiada dentro de la fase liguera de la Champions.

Datos y cifras que evidencian la superioridad

Las estadísticas del partido ponen de relieve la magnitud de la diferencia entre ambos equipos. El PSV no solo fue más efectivo frente al arco rival; también controló amplios tramos del encuentro. Couhaib Driouech destacó como figura clave con dos goles y dos remates a puerta. Por su parte, Dominik Szoboszlai, pese a marcar, completó 70 pases correctos pero no pudo evitar que su equipo cayera ante las acometidas rivales. Aunque el Liverpool intentó reaccionar en ciertos momentos, sus esfuerzos fueron esporádicos y poco convincentes.

Un dato relevante es la amonestación recibida por Virgil van Dijk en el minuto 16 por conducta antideportiva. El capitán del Liverpool, habitual símbolo de solidez defensiva, no estuvo a la altura esta vez y su error en el tercer gol fue emblemático: esa noche los defensores ingleses parecían moverse como si estuvieran atrapados en cámara lenta frente a la velocidad y precisión del PSV.

Implicaciones para la fase liga

Esta derrota tiene consecuencias significativas para ambos equipos dentro del nuevo formato de la Champions League. Con este triunfo, el PSV se posiciona como un rival temible dentro del torneo y demuestra que puede hacer frente a los clubes más tradicionales europeos. En cambio, el Liverpool deberá replantearse sus problemas defensivos y tácticos ante futuros encuentros importantes. Esta humillación sufrida en Anfield servirá como recordatorio contundente: en competición europea, cada error tiene un coste elevado.

La velada también refleja la volatilidad presente esta edición de Champions League; equipos como el PSV pueden castigar sin piedad a rivales con mayor historia y prestigio. Ahora surge para el Liverpool la pregunta crucial: ¿podrán levantarse tras esta debacle y reanudar sus aspiraciones europeas? Para el PSV, esta victoria valida su potencial para competir al más alto nivel.