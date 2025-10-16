El base Maledon inicia su andadura con victoria del Real Madrid sobre el Partizan en la Euroliga

El miércoles 15 de octubre de 2025, el Real Madrid logró una victoria significativa en la EuroLeague, derrotando al Partizán Belgrado con un marcador de 93-86 en el Movistar Arena de Madrid.

En este emocionante partido, Theo Maledon, el prometedor base francés, hizo su debut en la competición con su nuevo equipo tras haber superado una lesión muscular que lo mantuvo alejado del juego durante las primeras jornadas.

Maledon no solo mostró estar en plena forma física, sino que también tuvo un rendimiento sobresaliente, incluyendo un triple decisivo en los momentos finales del encuentro, lo que aseguró la victoria para los merengues. Este triunfo permite al Real Madrid consolidarse en la competición con un balance de 3-1, mientras que el Partizán se queda estancado con un registro de 2-2.

A pesar de que el equipo serbio intentó recortar distancias en la segunda mitad, la solidez del Real Madrid en ambas canastas y su dominio en el primer cuarto fueron determinantes para alcanzar el triunfo.

En este análisis se abordará el impacto de Maledon en el equipo, las tácticas del entrenador Sergio Scariolo, así como las tradicionales debilidades del Partizán en su intento por romper la racha negativa ante los blancos.

Antecedentes y situación actual

El Real Madrid llegó a este encuentro con un balance de 2-1 en la EuroLeague, tras sufrir una dura derrota frente al Baskonia en Vitoria. En ese partido, los blancos dejaron escapar una ventaja de 20 puntos, lo que refleja la necesidad de mejorar su consistencia a lo largo del juego. Por otro lado, el Partizán Belgrado, bajo la dirección del entrenador Željko Obradović, también contaba con un registro de 2-1, pero buscaba romper una racha de siete derrotas consecutivas ante el equipo madrileño.

El conjunto serbio se presentó con un plantel físico y talentoso, liderado por figuras como Jubari Parker y Dunane Washington, aunque no lograron superar la solidez del Real Madrid. Además, el equipo serbio sintió la ausencia de Mario Nakic y Ske Milton, lo que representó un desafío para su estrategia.

En este contexto, la recuperación de Theo Maledon fue crucial para los blancos; no solo por su contribución en el juego, sino también por las expectativas generadas tras su fichaje. Maledon había sido uno de los jugadores revelación de la temporada anterior en la EuroLeague con el Aseel Villeurbanne, convirtiéndose en un objetivo prioritario para varios equipos importantes. Finalmente, fue el Real Madrid quien logró hacerse con sus servicios para esta temporada actual.

Con su debut en la competición europea, Maledon no solo mostró su talento sobre la pista, sino que también ganó el respeto del entrenador, quien lo destacó como una pieza clave para el equipo. Scariolo subrayó la necesidad de mejorar la consistencia del grupo y valoró especialmente las aportaciones ofensivas y organizativas que ofreció Maledon. Además, enfatizó sobre cómo su plantilla supo mantener el control durante los momentos críticos del partido, algo fundamental para superar al conjunto serbio. Así pues, esta victoria sobre el Partizán no solo resalta las capacidades individuales del equipo blanco; también refleja su crecimiento colectivo y preparación para afrontar los retos que plantea la EuroLeague.

Rendimiento de jugadores y estrategias

En esta ocasión, jugadores como Chuma Okeke, quien anotó 14 puntos incluidos cuatro triples, y Trey Lyles, autor de 17 puntos, destacaron por parte del Real Madrid. Asimismo, Edy Tavares brilló bajo los aros al sumar 19 puntos, asegurando así una victoria crucial para los merengues.

En cuanto al lado serbio, destacaron las actuaciones de Jubari Parker, que anotó 23 puntos, y Dunane Washington, quien contribuyó con 11 puntos; sin embargo, no lograron hacer frente a la consistencia mostrada por los madrileños.

Desde un punto estratégico, el Real Madrid aprovechó su ventaja inicial en el primer cuarto para cimentar su camino hacia la victoria. Aunque el Partizán intentó reaccionar durante la segunda mitad del encuentro, fue la solidez madridista tanto en defensa como ataque lo que resultó decisivo para asegurar este triunfo. Además, contar nuevamente con Theo Maledon brindó al entrenador Sergio Scariolo más opciones tácticas a seguir durante momentos críticos del partido, lo cual fue vital para mantener el control.

De esta manera, ganar ante el Partizan simboliza no solo las habilidades individuales a nivel deportivo; también denota cómo ha evolucionado este equipo y cómo se prepara para encarar nuevos desafíos dentro de esta EuroLeague.

Estadísticas y pronósticos

El encuentro tuvo al Real Madrid como claro favorito gracias a un balance previo de 2-1 y a una racha positiva reciente.

Aunque el Partizán también contaba con ese mismo registro (2-1), sus siete derrotas consecutivas ante los madridistas representaban una presión adicional difícil de manejar. En términos estadísticos concretos, cabe destacar que los blancos dominaron claramente en el primer cuarto al establecer un marcador contundente de 24-12, lo cual sentó las bases para su posterior victoria .

La recuperación de Theo Maledon fue clave no solo para enriquecer el juego ofensivo; también ayudó a mantener firmeza durante momentos críticos . Así pues, esta victoria ante Partizán refleja tanto las habilidades individuales como colectivas del Real Madrid y marca un paso adelante hacia sus objetivos dentro de esta EuroLeague.

Aportación de Maledon y futuro del Real Madrid

En su debut dentro de la EuroLeague con los colores del Real Madrid, Theo Maledon demostró no solo su calidad sobre la cancha; también logró ganarse rápidamente el respeto y confianza del entrenador Sergio Scariolo.

Se estableció como una figura fundamental dentro del equipo gracias a su experiencia dirigiendo jugadas y marcando diferencias ofensivas . Su regreso resultó crucial para aportar más recursos tácticos al conjunto madridista durante momentos clave , permitiéndoles así mantener controlados diversos episodios críticos del duelo.

En este sentido particular, superar al Partizán es símbolo no solo del talento presente dentro del plantel; también evidencia cómo han crecido juntos como equipo mientras se preparan ante nuevos desafíos venideros dentro de esta EuroLeague. Con un calendario apretado por delante ,el Real Madrid se dispone a enfrentar nuevos retos competitivos buscando mantener esa inercia triunfal que les permita afianzarse entre los primeros puestos . La contribución continua de Theo Maledon será esencial no solo por sus capacidades individuales; también influirá directamente sobre las decisiones estratégicas planteadas por Sergio Scariolo.