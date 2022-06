Mundial de Catar: tener sexo fuera del matrimonio, pena de prisión de siete años

Parece una broma pero no lo es. Si vas a Catar a disfrutar del Mundial y mantienes relaciones sexuales, podrías enfrentarte a una pena de prisión de hasta siete años. Porque el Comité Supremo catarí comunicó que «Catar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual».

Así avisan desde Inglaterra. El medio inglés ‘Daily Star’ realizó un artículo en el que da voz a los avisos del cuerpo policial de cara a los aficionados británicos que viajen del 21 de noviembre al 18 de diciembre a ver el Mundial.

World Cup sex ban as horny fans warned one-night stands can lead to 7 years in jail – Daily Star. Really. If true enforcement ought to be a hoot https://t.co/BvBXfyhwkI

— Arthur Caplan (@ArthurCaplan) June 20, 2022