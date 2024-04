Un «Tomahawk» de Fede Valverde devuelve la ilusión a la hinchada madridista

El once incial del Madrid no trajo sorpresas, pero sí cambios en la disposición táctica en el campo. Ancelotti optó por un 4-4-2 en el que destacó la posición de Rodrygo Goes, pegado al costado izquierdo, y Vinícius Junior más hacia el centro.

Consciente del buen momento de Rodrygo, quien había marcado tres goles en los últimos dos partidos, el técnico italiano lo ubicó en su posición preferida.

Esta dupla causó problemas a la defensa del Manchester City.

El partido

El «horno no estaba para bollos» y había que aprovechar la condición de local para sacar un buen resultado con el cual viajar a Manchester sin agobios. Pero las cosas se torcieron. Y es así que un gol del Manchester al minuto de juego iba a dibujar otro panorama para el cuadro de Ancelotti. Daba la impresión de que otra vez nos iban a pasar por encima.

El Madrid reaccionó y los goles de Rodrigo y Camavinga devolvieron la ilusión en las gradas. Pero poco iba a durar la alegría. Todo se vino abajo tras dos cañonazos del Citry que desenredaron las telarañas de la portería blanca. Lunin, ni estaba, y ni se le esperaba. Los tres goles que encajó fueron de lejos. Pudo hacer algo más.

Otro de los duelos de la noche fue el que protagonizaron Rudiger y Haaland. El defensa merengue anuló por completo a la «bestia» noruega. Tanto así que si Haaland se hubiera quedado en la grada nadie se hubiera dado cuenta que jugó este encuentro.

El duelo fue intenso. Ni Akanji ni Stones pudieron detener los ataques brasileños del Real Madrid, que generaron el gol del empate y estuvieron cerca de anotar algunos más. Aunque el equipo se vio detrás en el marcador en algún momento, logró empatar gracias a un golazo de Fede Valverde.

Ancelotti demostró su capacidad para cambiar el juego con sus sustituciones, lo que permitió al Real Madrid remontar y empatar el partido. Aunque no lograron la victoria, el equipo se redimió de la derrota anterior en condiciones similares.

El próximo miércoles 17 de abril, en Manchester, en el Etihad Stadium, ambos equipos no pueden fallar. ¡Saben que solo puede quedar uno!.